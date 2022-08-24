曹瑞傑遭捅38刀血流乾亡　哥痛揭4疑點怒轟：外役監玩文字遊戲

▲24歲勇警曹瑞傑殉職，哥哥沉痛指出4疑點。（圖／翻攝臉書）



記者蔡怡萍／綜合報導

22日台南安南區發生震驚社會的殺警案，員警凃明誠、曹瑞傑追捕偷車賊，卻命喪46歲明德外役監逃犯林信吾刀下，曹瑞傑哥哥24日凌晨痛心發文，指出他們質疑的4點問題，悲憤說若是弟弟出勤有配槍，或許就不需天人永隔，也說支援同仁到場時弟弟還有意識能回答，怎麼送檢卻變成「血已經流乾」，並強調再多錢也換不回親愛的弟弟，要的只是一個公道。

殉職員警曹瑞傑的哥哥凌晨在臉書發文，提出他們想釐清的關鍵因素，包含為何弟弟出勤務沒配槍？若是有配槍的話，可能這個事件會有大逆轉，更不會釀成天人永隔的悲劇。

他也指出，弟弟在台南第二分局任職，為何跑到第三分局轄內的台江大道，卻沒有任何警力支援？而弟弟遇害後，支援同仁到場說弟弟還有意識回答，為何送檢卻是說「血已經流乾」？他也質疑救護車送醫的黃金時期是否有落差。

而落網兇手林信吾居然是民德外役監逃犯，哥哥也痛斥民德外役監玩文字遊戲，竟說林不是逃逸，而是「休假未歸」，他也希望能有個合理的解釋。

▲台南狠殺2警兇嫌林信吾，竟是明德外役監逃犯。（圖／記者陳以昇翻攝）



哥哥強調，他們雖不富有，但也不是缺錢，「再多補助再多錢也喚不回我弟弟」，他求的只是一個公道；他也感慨，3年前他轉發一個殺警的報導，希望弟弟從警之路能小心平安，沒想到3年後竟然發生在他身上。

哥哥最後悲痛說「弟弟已任務完成」，也盼望以後不要再發生類似悲劇，只指相關官員與單位「不要做秀」，並對摯愛的弟弟悲喊「來世再續兄弟緣，下輩子不要再當英雄」。