殺警奪2命！冷血狂徒林信吾3罪聲押　今下午3時開羈押庭

▲犯下台南殺警案的兇嫌林信吾。（圖／記者陳以昇攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市2名員警曹瑞傑、凃明誠22日慘遭割喉雙雙殉職，犯嫌林信吾在逃亡17小時後於23日凌晨4時36分在新竹落網，並於同日上午9時許押解返回台南，警方訊後依殺人、竊盜、強盜等罪將林嫌移送南檢偵辦，檢方晚間9時複訊後聲押但未禁見；目前林嫌尚未移送到台南地院，因超過深夜11點，法官諭知不再進行訊問，預計今下午3時召開羈押庭。

檢察官調查後發現，林信吾係於15日於明德外役監獄逾假未歸而脫逃，於22日在台南市中西區竊取他人之機車，因台南市警二分局員警獲報機車失竊案件後，循線發現該機車位置在台南市安南區，乃由凃姓及曹姓員警先後前往該處查緝機車竊案。

凃姓員警抵達後，林信吾因抗拒逮捕，乃先持刀攻擊凃姓員警，致凃姓員警受有17處刀傷，並於過程中強取凃姓員警之警用手槍而持有之，曹姓員警隨後駕車到達現場，林信吾即持警用手槍朝警車射擊，致警車偏向駛入草叢，曹姓員警於下車欲拘捕被告時，亦遭被告持刀攻擊，致受有38處刀傷，2位員警均於送醫後不治死亡。

林信吾隨後即逃離現場，並利用計程車、公車、火車等交通工具，於臺南、嘉義、隆田、東山、新營等地逃亡，又於8月23日凌晨在新營區強盜超商得款數千元，再搭乘白牌計程車前往高雄，復由高雄搭乘客運前往新竹時為警拘捕到案。

據了解，林信吾移送地檢署複訊時態度冷漠，且絲毫沒有悔意，歷經8個多小時的訊問，遭檢方聲請羈押，但並未禁見。

台南地院昨夜表示，林嫌尚未移送至地院，且因時間已經超過深夜11點，強處停法官諭知即使等一下林嫌移送至本院，23日也不再進行本案訊問，又24日上午要留時間給律師接見林嫌，因此暫定今下午3點由法官行訊問被告程序。