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廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼：乾脆關一關

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大巡20間店後，發現有14間不過關。（示意圖／記者許權毅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後，話題輿論不斷，前桃園市議員王浩宇更吐槽，「真心不騙超難喝。」面對外界批評，廖老大坦承，巡店後有14間表現不佳，甚至有甘蔗青茶是臭酸的，脫口直呼「這些店乾脆關一關算了！」

王浩宇日前朝聖廖老大的「阿娘喂廖老大茶坊」，但喝了幾口發現茶很苦、很難喝，最後整杯倒掉，於是在臉書發表評論，直言品質待加強。時隔3天，他強調自己並無惡意，但可憐的是加盟主，「加盟主投入大量資金加盟，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去。」

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無獨有偶，AV導演圤智雨後來也發文，表示龜綠茶無糖少冰茶味太淡，茉香鮮奶茶少冰微糖也偏淡、沒特色，更「同樣的價錢，我會去買五十嵐或是迷客夏。」

眼看外界負評四起，廖老大22日晚間直播時就談及此事，他坦言，這兩天巡了20間店，有的加盟主真的很隨便，他一共喝了20杯甘蔗清茶，其中竟有2杯是酸的。

▲▼廖老大飲料店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅攝）

▲廖老大質疑，有的加盟主沒認真學SOP。（示意圖／記者許權毅攝）

廖老大皺眉表示，「甘蔗汁你要放在冷藏櫃退冰才對，放室溫當然會酸掉，真的很想跟他們說，你開一間廖老大的店，喝一杯蔗清茶是酸的，你自己不知道嗎？」

對於參差不齊的品質，廖老大質疑，有的加盟主根本沒有認真學SOP，也透露僅2成店能維持每日2-3萬的營業額，其他都只賺幾千元；同時，他更向表現不佳的14間店喊話，「我死都不會再來買，這些店乾脆關一關算了！」

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