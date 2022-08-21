余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因：只希望為孩子存點錢

▲藝人余苑綺。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

藝人余苑綺21日罹患癌症去世，儘管近年一直努力抗癌，仍未能阻擋病情不斷惡化，最終撒手人寰。癌末期間，除忍受化療之苦外，余苑綺也沒放下工作，頻接業配跟通告，對此，前議員王浩宇感嘆，當時酸民說她裝病、炒新聞，「但她只是希望能在離開前，為年幼的孩子多存點錢。」

余苑綺21日不幸癌逝，享年39歲，她於7年前被診斷出直腸癌，去年癌症復發，肝和淋巴都出現癌細胞，長期以來化療約70次。余苑綺曾於臉書上透露，她在生病化療期間，出現私密處反覆受到感染的狀況，但卻因為免疫力下降而無法用心照料，她還為了賺開刀費，忍著病痛接下6支業配，後來因身體的癌指數太高，暫停了會影響傷口癒合的化療藥，後續再接受醫生開刀處理淋巴腫瘤，而當時雖困難重重，余苑綺仍堅強表示：「（身體狀況）很OK！」

事實上，余苑綺婚後育有一對兒女，近年受到疫情影響，她大部分時間都待在家中防疫，期間經常分享與孩子們的溫馨互動，並抱持樂觀正面的心態抗癌，還暖心鼓勵眾人：「希望大家遇到困難，能擁有勇敢的心去面對，這也是我現在需要學習的課題，開心過每一天。」雖然因病魔而痛苦，但為了小孩還是很堅強。