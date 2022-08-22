台南殺警「陳男列重要嫌疑人」王浩宇譴責　網秒打臉：噁心

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追緝通緝犯時皆殉職，震驚社會。警方追查後，公布嫌疑人是安南區陳姓通緝犯，然而專案小組比對後發現，真凶可能另有其人，但陳男仍是重要嫌疑人，仍不能排除涉案。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇也出面留言，卻被網友打臉。

內政部長徐國勇22日下午，與警政署長黃明昭搭乘高鐵趕赴台南了解案情；徐國勇表示，現在有1把槍、20幾發的子彈被嫌犯取走，要請警政署請所有警察同仁們緝兇時要注意自身安全已責成警政署務必立即緝兇，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」

晚間，陳男改列為重要嫌疑人，不排除涉案的新聞發布後，王浩宇至《東森新媒體ETtoday新聞雲》臉書粉專下方留言，「現在證實，嫌犯並非陳姓男子。所以為什麼不能看到就槍殺，因為沒有經過審判，你怎麼知道就是他？下午的陳姓男子，很可能差點被誤殺。」

▲▼王浩宇留言譴責，馬上被網友打臉。（圖／翻攝臉書）



然而，網友不買單王浩宇的言論，「你都把人家頭像放出來了⋯」「你下午都po人家陳男的頭像在你fb上了，然後現在又把它刪掉，現在又留這個言？真噁」、「警方先公布的，然後新聞再公布人像，然後他的臉書自己又再poㄧ次」、「部長下令時，怎沒見你跟部長提醒」、「被誤殺你可能也是幫兇之一，現在裝無辜嗎？」

此外，針對通緝犯陳男的部分。台南市第三分局分局長歐祖明表示，根據行車記錄器，同仁正在積極追查對象，但目前還在比對嫌疑人，仍不排除陳姓男子涉案，初步確認現場有開槍，但檢視警員身上僅有刀傷，有無槍傷待明天解剖釐清。

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