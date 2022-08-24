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開第一槍「嫌廖老大飲料難喝」被狂酸　王浩宇：我讚數是他10倍

▲王浩宇發文解釋，沒有要蹭熱度。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇發文解釋，沒有要蹭熱度。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後，話題不斷，日前他更坦言，有分店甘蔗青茶是臭酸的。而當初開第一槍嫌難喝的桃園市前議員王浩宇，如今被網友嘲諷在蹭熱度，連忙發文喊冤。

面對網友質疑，嫌「阿娘喂廖老大茶坊」的飲料難喝，是在蹭一波熱度。王浩宇稍早發文直呼，「我臉書一天的讚數是廖老大10倍欸，沒有要蹭啦！」

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對此，網友們不禁笑回，「你的讚數不就走薄利多銷路線，有什麼好出來講的」、「我努力按讚」、「那麼多機器人也算喔」、「低調」、「好可憐，被吐槽還認為人家按讚是好意」。

當初，王浩宇朝聖廖老大的「阿娘喂廖老大茶坊」後，直指茶很苦、很難喝，最後整杯倒掉，覺得品質有待加強，後來他也強調自己並無惡意，但可憐的是加盟主，「加盟主投入大量資金加盟，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去。」

延伸閱讀：廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼：乾脆關一關

▲▼ 王浩宇喝廖老大「很苦很難喝」整杯倒掉　給真心建議：不改會開不下去。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇建議，品質要加強。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

至於廖老大，在聽到負面評價後，便去巡店一探究竟，結果20間分店有14間讓他不滿意，他表示，有的加盟主根本沒有認真學SOP，僅2成店能維持每日2-3萬的營業額，其他都只賺幾千元；同時，他也向表現不佳的14間店喊話，「我死都不會再來買，這些店乾脆關一關算了！」

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