游錫堃震怒「一定要判死，不該殺警」！　王浩宇1原因急搖頭

記者邱晟軒／綜合報導

台南安平區北汕尾三路22日驚傳兇殺！兩名員警在追查竊盜通緝犯時遭受攻擊，雙雙不幸殉職，引起社會譁然；立法院長游錫堃震怒表示，他反對死刑，但像這樣一定要判死刑。對此，前議員王浩宇不認同「一定要判死」的說法。

游錫堃下午赴民進黨立委余天女兒余苑綺靈堂時表示，對於員警逝世感到不捨，警察同仁都非常辛苦，台灣的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯，竟然敢一下就殺掉兩名警察，「我是反對判死刑，但像這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

此外，徐國勇受訪時也認同游錫堃的說法，院長非常氣憤，「我也極為氣憤」，全國民眾的想法應該跟這個想法都是一樣的，實在是人神共憤。他強調已責成警政署務必立即緝兇，並提醒警察同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」

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▲台南殺2警案，沾有血跡與遺留彈孔的警車拖離。（圖／記者黃彥傑攝）

針對游錫堃聲稱「應該判死」言論，王浩宇在臉書發文表示，「其實，我們應該避免逃亡中的罪犯認為自己被抓到就一定會被判死」，因為這樣他會不計代價的殺光所有週遭的人。

貼文曝光後，掀起網友熱烈兩派激辯「不認同，應該是要強調死刑的執行，而不是讓人存有不會判死的僥倖心態」、「如果對方有危險武器而警察的生命受到威脅，為什麼不能允許他們自衛呢？」、「嫌犯落網前，國人一定要小心」、「犯罪心理學的確是如此」、「是啊，沒退路的人瘋起來很可怕」。