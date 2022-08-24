害台南2警枉死！高虹安批外役監2大漏洞　羅智強臉書跨黨力挺



▲羅智強於臉書回應高虹安對於外役監缺失的看法。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者陳凱力／新竹報導

台南割喉殺雙警的凶嫌林信吾竟是外役監「逃犯」！民眾黨新竹市長參選人高虹安昨(23日)在臉書發文，質疑外役監制度本意是給輕微犯罪者一個機會，但林信吾身犯強盜罪竟也可以在外役監服刑，以及林信吾從返家探親後逃獄，過去10年來，共有39名外役監服行者逃出，顯見制度出了問題。發文引起羅智強在臉書回應認同。

林信吾原在明德外役監服刑上周卻逃獄，不過法務部通緝犯查詢平台卻查詢不到此人，獄方解釋，林信吾依照規定返家2天後須返監報到卻逾期未歸，因此「不算自明德外役監逃獄」。高虹安質疑，外役監逾期未歸一星期還不算逃獄？

「這個本可避免的悲劇，卻因制度漏洞而枉死兩名員警。」她說，外役監制度本意是給輕微犯罪者一個機會，犯強盜罪遭判刑的林信吾卻可以適用？按照法務部矚目型案件定義，重大犯罪者潛逃可將照片等相關資料公開。林信吾依2個竊盜罪、2個強盜罪判刑，合併應執行7年10個月有期徒刑，卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開。過去10年以來，外役監共有39人成功逃出，顯然外役監及相關查緝制度都有問題。

高虹安也嚴正要求法務部重新檢視外役監制度，重大犯罪者進入外役監的門檻要拔高，外役監逾期未歸可視為逃獄，整頓外役監逃獄漏洞，給被害家屬一個交代！

▲高質疑，林所犯7年重罪，不應予以外役監機會，獄方對於「外役監返家未歸不算逃獄」說法也令人生氣，過去10年以來，外役監共有39人成功逃出，顯見制度出了大問題。

羅智強也在自己的臉書回應高虹安。羅表示，兩名員警枉死，雖然政府馬上以震怒來回應，並迅速逮捕兇手，但對外役監疏於管理造成憾事，政府要負起最大的責任。同時表示，非常認同高虹安「外役監制度的本意是要給輕罪者一個機會，林嫌犯強盜罪被判刑，根本不符外役監的精神，過去10年外役監共有39人成功逃出，這個制度顯然有大大的問題」，羅智強質疑，以林信吾的情況，根本不應給外役監機會，且依這次警方的破案速度，警方1天內就可以憑監視器逮人，怎麼可能讓他逍遙法外一星期？

羅認為，政府的螺絲鬆了，也造成嚴重的結果，政府必須要負起全責整頓外役監，不要再有無辜生命消逝，給警員執勤、民眾生活，有更安心的依靠。

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