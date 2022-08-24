高嘉瑜被罵「背骨仔」還是會當選？　他爆一大咖背後力挺

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜因論文門案曾擔憂「一屍五命」，引來綠營支持者不滿，遭批評為「背骨仔」。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這股不滿不會影響到高嘉瑜下屆立委選舉，如果民進黨2022丟掉桃園市及台北市，身兼黨主席的總統蔡英文就要下台，在現任副總統賴清德幫忙下，高嘉瑜一定會當選。

吳子嘉分析，民進黨九合一大選對蔡英文很重要，要是輸了桃園市跟台北市，那整個政權就垮了，她只能下台負責，就輪到賴清德出來。

吳子嘉說，等到那時就是改朝換代，雖然現在高嘉瑜被打成「背骨仔」，但賴清德不可能讓她落選，並預言她明年一定會當選。

前新竹市長林智堅原先代表民進黨參選桃園市長，但卻被爆出論文爭議，如今，台大國發所的部分已被校方認定抄襲，林智堅也宣布退選，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取。」至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

在這之前，高嘉瑜就曾表示，黨內有一股勢力正醞釀「換堅」，但民進黨最憂心的，是北北基桃竹選情是否會因上述爭議而「一屍五命」，卻遭各方人士抨擊，並喊出重話應被開除黨籍。

沒多久，蔡英文定調挺堅，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」，沒想到又被高嘉瑜質疑，「我們如何支持林智堅捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白」，因為台大學倫會3次審定，林智堅都缺席。