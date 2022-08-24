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400億成阿中私房錢？洪孟楷：疫苗採購連保密期限、廠牌都是「機密」

▲蔣萬安競辦發言人、立委洪孟楷。（圖／文傳會提供）

▲立委洪孟楷。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對疫苗採購合約列為機密，封存30年，引發爭議。國民黨立委洪孟楷24日表示，疫苗採購連保密期限、廠牌都「保密」，民進黨政府從上到下都在遮掩，400多億不是你家的私房錢。

洪孟楷表示，疫苗採購合約保密持續延燒，而身為中央民意代表，代表人民監督政府天經地義，既然衛福部、陳時中、王必勝等人都推給合約簽訂有所謂保密條款，「但竟連個別跟每個廠牌疫苗簽約的保密期限也不提供，到底在遮掩什麼！」

洪孟楷說，正式公文索資，要索的不是內容！而是保密期限，看雙方當初簽約是否就是約定30年，但連保密期限也「保密」，所以合理懷疑根本沒有所謂保密期限，一切都是民進黨政府自己說了算，從上到下都在遮掩，400多億是人民的納稅錢，不是你民進黨政府的私房錢。

洪孟楷指出，無論AZ、BNT、還是莫德納，在跟歐美各國簽約，也沒有聽聞有所謂的保密30年規定，更不會因為單價價格被媒體披露後就無法繼續提供販售疫苗。反觀，這樣的黑箱只在台灣有，到底是疫苗廠商對台灣特別嚴苛？還是衛福部自己加諸的條件？或是從頭到尾根本沒有所謂保密30年的規定，一切都是單方面陳時中、王必勝說了算。

洪孟楷批評，過去論文門有全黨救一人為林智堅開脫，現在疫苗採購門又看到全政府機關都為陳時中自圓其說，審計單位、財主單位難道沒人有意見，400多億的公帑支出，卻連最基本的單價都不知道，怎麼核銷！要求衛福部別再閃躲，公開過去2年我國採購疫苗各廠牌單價，這是政府應該向人民交代清楚的事。

 

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