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蔣萬安追打疫苗保密合約　陳時中：他不瞭解，我可以諒解

▲▼陳時中、黃珊珊、柯文哲出席內湖千人捐血活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中、黃珊珊、柯文哲出席內湖千人捐血活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來猛攻疫苗採購議題，但根據立法院議事錄，疫苗調閱小組同意衛福部遮蔽部分資料，是由當時擔任會議主席的蔣萬安決議遮蔽。被問到蔣是否沒搞清楚狀況？陳時中24日表示，畢竟他也沒當過行政官員，「我想他對這東西的不瞭解，我們是可以諒解」。

陳時中24日上午出席內科千人捐血活動，會前被問到疫苗採購會議當初同意遮蔽的，就是召集人蔣萬安？陳說，確實也沒有錯，他是會議主持人，要公布相關秘密資料或是要給人查閱，基本上在委員會大家會有一陣攻防，他覺得要公開什麼、我們覺得要公開什麼，雙方就不斷談，談到最後定案了，我們就照調閱小組的決議把相關資料準備好，11月1日到12月底放在立法院給大家查閱。

「查閱中間大家覺得有什麼問題，也可以再提出來。」陳時中說，大家可以查那個會期裡，幾乎都是在開相關疫苗調閱的會議，「這裡面最清楚的應該是會議的主持人，他有什麼任何疑問都可以在會議裡面提出來」，因為立法院是監督行政單位，立法院做成的決議我們一定要遵守的。

至於蔣萬安有沒有搞清楚狀況？陳時中說，「我覺得...，怎麼說呢，畢竟他也沒當過行政官員，我想他對這東西的不瞭解，我們是可以諒解」。

但陳時中表示，不過以一個立法委員或他本身是法律人的背景，應該把這雙方情況弄得更清楚，免得這樣不斷浪費大家時間，「去年那樣調閱小組跟我們的準備整整幾乎一個會期，等於都浪費掉了」。

媒體追問，疫苗資料到底保密幾年？陳時中說，沒有，沒有保密30年，這個事情那是「保存」，一個資料保存越久，相關事實才能保存更久。至於要保密多久，是根據雙方簽訂的合約，有些合約保密5年、有些保密10年。

陳時中表示，大家在講的保存30年，是指公文在30年內都不得銷毀，最主要是這樣，公文在30年內都不得銷毀。

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