2寶媽搭公車補票只投2元就跑　司機看到搖頭：家教比學校重要

記者黃翊婷／綜合報導

一名公車司機23日在臉書PO文抱怨，當天傍晚載到母子3人，都是刷卡上車，但下車時有1張卡片是負額，他連喊2次請媽媽投現金補足票價，小孩子半票11元，沒想到對方火速丟了2枚1元硬幣就落跑，讓他超級傻眼，「我知道自己帶2個小孩很辛苦，不知道是什麼原因讓這位媽媽要用這種行為逃票，做了相當糟糕的示範。」

▲原PO抱怨遇到乘客逃票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，23日傍晚載到1名帶著2個小孩的媽媽，3人上車都是刷卡，但其中1張卡片是負額，機器無法過卡，此時，媽媽想從車子的中門下車，他連忙喊了2次「卡片如果沒錢要投現金」。

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原PO說，媽媽先讓2個小孩下車，接著走到駕駛座旁邊詢問要補多少錢，他回答小孩半票11元，對方竟然用超快的速度丟了2枚1元硬幣，然後拍拍屁股就跑了，「我從後視鏡看著她牽著2個小孩快步遠離」，因為當時車上乘客很多，加上媽媽落跑速度太快，根本來不及報警，只好發車離開。

「這媽媽真的很糟糕，我知道自己帶2個小孩很辛苦，不知道是什麼原因讓這位媽媽要用這種行為逃票，做了相當糟糕的示範。」原PO坦言，很擔心那2個小孩會受到不良影響，他以前也是搭公車上下學，一週車錢大約200多元，都要放棄買珍珠奶茶等零食的機會，把錢留下來老老實實投到公車的錢箱，「家庭教育比學校教育更重要，我看了真的只有搖頭而已。我不在乎有沒有載客獎金，我在意的是這種行為非常不好，去到哪裡都是一樣，就真的不要哪天碰到個性很硬的人堅持報警，被帶去泡茶。」

文章公開之後吸引許多網友留言討論，有人為媽媽的行為緩頰，認為她可能是誤把1元當成10元，或者經濟有困難，不得已才會做出這樣的事，「許這2塊錢真的是她的全部了」；但大多數人都力挺原PO，希望他不要姑息逃票行為，「報警吧！否則由她教養出來的孩子很容易行為偏差，報警是糾正媽媽」、「我們這邊全票18元，昨天遇到2個高中生，上車1人投1枚10元就走到後面，逃票天天上演」、「贊成身教很重要」、「這種人更要提告！我最討厭這種貪小便宜的人，之前遇到客人為了省30元騙我，當天馬上蒐證報警並提告」。