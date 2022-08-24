南投縣府、竹山鎮公所垃圾大戰暫歇　14噸送外縣市處理

▲南投縣環保局日前恢復外運處理竹山垃圾。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府先前打算在竹山鎮興建綠能中心，解決全縣大量垃圾堆置問題，但因竹山鎮長陳東睦帶頭成立自救會反對而停止規劃，縣長林明溱公開嗆「竹山鎮垃圾自己處理」，縣府環保局近2個月也停止收受竹山的垃圾，導致累積超過5萬噸；經多位在地民代居間溝通協調下，環保局日前才出動垃圾轉運車，載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理，並承諾以每週轉運一車次為目標。

22日當天包括立委許淑華、縣議員游顥、竹山鎮代會主席林賜學及林孟麗等多名鎮代，還有許多中和里鄉親都到場關心，陳東睦也陪同見證垃圾轉運車的外運作業。

李易書指出，縣長林明溱已指示即日起恢復外運處理竹山鎮堆置的垃圾，受限於全縣每日生產約250噸垃圾，但目前外縣市協助焚化每日約100噸，且每日均有變動，未來雖無法保證固定的竹山垃圾外運量，但基於良性溝通協調原則，會持續以每週轉運1車次、約14噸為努力目標。

李易書特別感謝包括南投、竹山等有掩埋場的鄉鎮市，提供場地堆置當地無法即時外運焚化的垃圾，也呼籲各鄉鎮市公所都能共體時艱，和縣府共同合作，有效改善與解決全縣垃圾處理問題。

林賜學則表示，竹山人對縣府的要求很簡單，就是公平持續地處理垃圾；陳東睦則感謝林明溱聽到竹山人的心聲，也強調轉運垃圾是縣府權責，與鎮公所各司其職，遇到問題就溝通解決、把事情做好，希望此次會勘不是政治操作、今天第一台載運車不會是「唯一的一台」。

許淑華指出，竹山鎮堆積垃圾達5.2萬噸，其中1.9萬噸已妥善打包，將會促請中央重視南投縣垃圾去化困難、優先增加補助改善垃圾堆置環境，縣府也要持續協助打包露天堆置的垃圾，希望雙方以正面溝通協調，取代非理性對抗，早日將竹山以及全縣垃圾堆置的問題徹底解決。