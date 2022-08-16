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南投垃圾大戰！縣長嗆「垃圾自己處理」　竹山鎮長大罵：污衊

▲南投縣長林明溱怒嗆反對綠能中心的竹山鎮長陳東睦。（圖／翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

▲南投縣長林明溱（左）怒嗆反對綠能中心的竹山鎮長陳東睦。（圖／翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府先前打算在竹山鎮興建綠能中心，解決全縣大量垃圾堆置問題，但因竹山鎮長陳東睦帶頭成立自救會反對而停止規劃，縣長林明溱日前公開砲打陳東睦，還嗆「竹山鎮垃圾自己處理」，縣府環保局近期也停止收受竹山的垃圾，並指為鎮公所主動要求停收，陳東睦則回擊已多次行文要求縣府公平處理各鄉鎮垃圾，卻被指是要自行處理，「顛倒是非，惡意污衊」。

臉書「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」粉絲專頁日前披露一段林明溱，赴竹山鎮拜訪國民黨鎮長參選人林孟麗的錄影片段，林明溱對在場的立委暨縣長參選人許淑華等民代、民眾表示，興建綠能中心是為了去化全縣垃圾、也為了竹山好，陳東睦反對，縣府也就不蓋了，卻還成立自救會罵他、抗爭，痛批陳「驕傲、囂張」「竹山的垃圾讓他自己去處理，看他多厲害？」

▲為反對南投全縣垃圾轉進竹山鎮，居民組成自救會。（圖／資料照片，竹山鎮公所提供）

▲為反對南投全縣垃圾轉進竹山鎮，居民組成自救會。（圖／資料照片，竹山鎮公所提供）

環保局15日發出新聞稿解釋，由於南投縣沒有垃圾自主處理設施，垃圾均仰賴其他縣市協助處理，但各縣市協助處理的數量逐年減少，導致各鄉鎮市公所均需規劃地點暫置垃圾，統計目前全縣垃圾暫置量已接近22萬公噸，而環保局將持續協助各公所做好垃圾暫置區環境維護與安全等工作，等待完成自主垃圾處理設施。

針對竹山鎮垃圾堆置部分，環保局指在有限的外運量上，自今年2月起仍積極協助清理，至6月底已清運超過300公噸垃圾；但因鎮長陳東睦一直向媒體強調各鄉鎮要把自己的垃圾處理好，「竹山鎮一直做得很好」，所以近2個月來便將竹山配額改協助其他尚無法妥善處理垃圾的公所，以有限資源做出最好成效，若竹山鎮公所有疑義，應循正式行政程序管道與環保局溝通、解決垃圾問題。

▲南投縣政府因竹山鎮民反對，停止綠能中心一切的規劃工作。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣政府因竹山鎮民反對，停止綠能中心一切的規劃工作。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

陳東睦昨(15日)也發表聲明回應，並非一味的反對縣長政策，但自從公開反對全縣垃圾進竹山後，縣府就不再處理竹山鎮的垃圾，縣府環保局長李易書更對媒體指稱，鎮公所多次要求縣府「竹山自己處理垃圾」；他澄清事實是鎮公所及代表會多次行文要求縣府處理，要求李易書提出實質的公文證據，否則即是顛倒是非、惡意污衊。

陳東睦表示，鎮公所一直呼籲鄉親做好垃圾分類，過去清潔隊的成績更是有目共睹；但垃圾處理費用是隨水費徵收（3.7元/度），縣府處理垃圾也是基本權責，鎮公所只要求標準一致、公平處理竹山在內的各鄉鎮垃圾。

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