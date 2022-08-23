林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。此次案件掀起社會各界對外役監規範的關注，法務部長蔡清祥表示，不得遴選為外役監服刑只有毒品犯、性侵犯、脫逃罪犯，其他都可以參與遴選，未來也會修法，希望納入殺警這樣的重大刑事犯，不得遴選為外役監。

行政院23日下午召開記者會，說明殺警案應處及後續處理作為。法務部長蔡清祥說，不得遴選為外役監服刑只有毒品犯、性侵犯、脫逃罪犯，其他都可以參與遴選，未來也會修法，希望納入殺警這樣的重大刑事犯，不得遴選為外役監。

關於林信吾如何遴選為外役監？蔡清祥說，按照規定，只要合乎條件的話就可以參與遴選，林姓涉嫌人所涉的是強盜罪，沒有排除遴選外役監，只要累進處遇達到規定的話，就可以參與遴選。

至於於死刑執行的問題，蔡清祥說，目前可以執行死刑的都執行了，目前尚待執行的死刑犯有38位。根據目前規定，批准死刑前要審核有沒有申請大法官會議解釋，目前是修法改為憲法審查，也要審查有沒有提起再審或非常上訴。

蔡清祥說，據了解，這38位都有申請憲法審查，部分有申請再審跟非常上訴，目前沒有達到要送到部長批准執行的案件。蔡強調，只要符合的話會依法執行。

至於外役監脫逃頻率增？蔡清祥說，外役監的管理部分，會深切檢討疏漏的地方，尤其對教化工作有沒有落實，對篩選人選是不是確實考核，會做深切檢討。

蔡清祥說，事發後，明德外役監在第一時間也有跟蔡嫌的家屬聯繫，希望找到他返回監所，也有報警協尋，同一天都已經函請台南地檢署分案偵辦，「照程序來看，確實有努力要把人找回來，也依法報警警方、檢方偵辦」。