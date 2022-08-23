國民黨為殉職2警默哀怒嗆「誰負責」　他反批：消費員警打擊士氣

▲林信吾狠砍兩名員警，造成凃明誠、曹瑞傑雙雙殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台南2名員警22日追捕竊盜通緝犯時，慘遭嫌犯林信吾持刀攻擊，兩人雙雙殉職。國民黨今召開記者會，批評近期治安嚴重惡化，「要問問蔡政府，誰要負責」。對此，台灣基進左楠區市議員參選人陳子瑜反批，「一再消費基層員警、打擊士氣，國民黨的鱷魚眼淚要流多久？」

國民黨今早召開記者會，為兩名殉職員警默哀。立委陳以信指出，根據內政部統計，今年1至5月在全般刑案上，六都中台南犯罪率第一名，而犯罪人口率也是六都最高，與警力長期不足有關。

▲林信吾22日犯下殺2警血案，殉職員警遭奪走的警槍以及犯案凶刀。（圖／記者陳以昇、陳宏瑞翻攝）

立委曾銘宗則說，近年查獲槍枝跟槍擊案件統計表，蔡政府執政以來治安嚴重惡化，也就是去年每3.65天就發生一件槍擊事件，近期幾乎是每天發生，治安已經到無以復加嚴重程度，「要問問蔡政府，到底是院長、部長，還是署長要負責，請講清楚」。

▲台灣基進高雄市左楠區市議員參選人陳子瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，台灣基進左楠區市議員參選人陳子瑜表示，昨日傳出兩名員警遭襲擊身亡的憾事，在警方全力追緝下兇嫌已於今天清晨落網；但國民黨卻召開記者會，表面默哀，實則是消費基層員警、製造對立，根本是鱷魚的眼淚。

陳子瑜批，國民黨刻意將台南與高雄兩起刑案連結，擴大解釋成南台灣治安敗壞，無視這是兩起沒有關聯的獨立偶發事件，刻意操作為政治鬥爭的手法有夠粗劣。

陳子瑜說，國民黨為何不敢提，高雄案件的行兇者，是從新北搭車南下犯案；台南的案件，國民黨更是連事發脈絡都還沒釐清，就急著開記者會抨擊。

「這不就是消費警方、打擊基層士氣嗎？」陳子瑜強調，如果國民黨真的在乎基層警方的權益與台灣的治安，先約束好自家人不要違停還關說，更不要讓一堆在地方作威作福的不良人士掛國民黨籍擔任公職吧！