歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主發火騎車衝撞5字經連發

▲80多歲阿嬤擺攤賣菜，黑狗的主人暴怒用5字經連罵，還騎機車作勢衝撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

一名80多歲的阿嬤在雲林斗南郵局旁打地鋪賣菜，昨日（19）下午見一名路過的女子被一隻黑狗嚇到，揮舞手中的小鐮刀驅趕，而黑狗的主人看到後大爆走，拉開嗓子對著阿嬤叫罵，不斷問候5字經，甚至將機車騎上人行道，往阿嬤方向直衝作勢衝撞，有民眾將畫面錄下後放上網路，也引發網友公憤。

影片中的黑衣男子騎在機車上，不斷朝著坐在地上賣菜的阿嬤叫罵，高聲叫囂、連飆髒話，最後甚至發動機車衝上人行道，急煞停在阿嬤的地攤前，輪子甚至壓到在地上的菜，口中不斷跳針「你現在是X小」，阿嬤也害怕表示「我沒有打你的狗」，接著男子仍不斷碎念著髒話、一邊倒車離開。

▲男子原本坐在機車上對阿嬤飆罵，接著更直接發動機車衝向阿嬤，煞停在阿罵的菜攤前。



據了解，原來是因為男子機車腳踏板上的黑狗，疑似不小心嚇到路過女子，阿嬤剛好在一旁擺攤賣菜，隨意揮舞手中的小鐮刀以示意黑狗走開，沒想到此舉卻引發飼主大為不滿，破口大罵外還騎車作勢要衝撞阿嬤。

而斗南分局獲悉後表示已著手調查，目前掌握這名男騎士身分，會傳喚他到案說明，也向受害阿嬤詢問狀況，但初步了解阿嬤及家人都說不會對男子飆髒話，涉及公然侮辱的部分提告，全案函送雲林地檢署偵辦，以釐清是否另涉犯恐嚇罪嫌。