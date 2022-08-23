產期至又滯銷！鳯梨釋迦農友心急　台東縣府盼中央解決

▲台東縣長饒慶鈴（左二）與縣農會理事長楊招信、縣議員郭宗益及陳銘風為農民請命。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東鳳梨釋迦外銷大陸於去年九月起受阻，眼見今年產期將至，農委會卻僅拿出美化後的數據卻無積極有效作為，台東縣長饒慶鈴23日與縣農會理事長楊招信、縣議員郭宗益及陳銘風為農民請命，饒慶鈴表示，蔡英文總統與台東青農座談時直指釋迦是政治問題，那就請中央「政治解決」、不要讓農民成為兩岸政治操作下的犧牲品，或授權地方產官學界組成類NGO團體重啟兩岸對話，務實解決農漁特產品外銷問題。

饒慶鈴首先指出，鳳梨釋迦暫時無法行銷到對岸，台東縣政府與農友正努力修正檢疫問題，希望能夠尋求銷往其他國家地區得惠，蔡英文總統日前和台東在地青年座談時，地方提出許多建議，但將鳳梨釋迦定調是「政治問題」，讓農民、農會都相當震驚，顯然對岸暫停鳳梨釋迦進口是政治操作下的結果，因此，呼籲中央不論怎樣的政治操作，但千萬不要讓終年辛苦的農民成為祭品。

▲饒慶鈴呼籲中央不論怎樣的政治操作，但千萬不要讓終年辛苦的農民成為祭品。

饒慶鈴表示，台東縣4、5年前配合新南向政策，計畫將鳳梨釋迦銷往越南，但卻因檢疫問題卡關，鳳梨釋迦最後也只能銷毀。究竟針對鳳梨釋迦外銷，中央和多少國家談了關稅及檢疫條件，應提出說明。

她進一步說，台東縣政府一定會積極配合農委會提出的「外銷、內銷、加工」三支箭來協助農民行銷臺東釋迦。目前包括鳳梨釋迦、鳳梨、文旦、石斑魚等等農漁產品統統無法銷往大陸，如果蔡英文總統定調鳳梨釋迦是政治問題，就請中央透過政治方式來積極協助農民解決。兩岸、國防、外交都屬於中央權責，請中央盡速重啟兩岸對話，或授權地方產官學界組成類NGO團體重啟兩岸對話，務實解決農漁特產品外銷問題。

楊招信則要求釋迦保險要公平，他說，農委會在內銷部分雖然提出「好釋連蓮」電商平台，但只有部分特定農民分配到訂單，根本沒有普及，讓大部分農民無感，再過3個多月鳳梨釋迦就要採收了，到現在都沒有看到農委會針對外銷拿出相關辦法，鳳梨釋迦保險的計算基準也並不合理，請農委會修正。

郭宗益說，農委會提出的解決三支箭，一般農民感受不到，且許多青農返鄉種鳳梨釋迦，才開始貸款，就碰到外銷受阻狀況，僅要求他們轉作、減產，卻無配套，讓青年農民該何去何從。