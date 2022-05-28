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首例！秋行軍蟲危害番石榴　花蓮「整合管理」加強田間巡視

▲▼成蟲產卵於葉背，孵化後的幼蟲除啃食植株嫩葉外，亦會鑽入已套袋果實中啃食，造成作物損失。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼成蟲產卵於葉背，孵化後的幼蟲除啃食植株嫩葉外，亦會鑽入已套袋果實中啃食，造成作物損失。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

秋行軍蟲自2019年入侵國內後，目前出現紀錄在玉米、高粱、百慕達草、薏苡、小米、狼尾草、薑、落花生及水稻等9種作物。在今年5月，國內南部地區亦發現在番石榴有秋行軍蟲危害情形，花蓮縣府籲請有種植番石榴農友加強田間巡視，倘若一旦發現，則可參據行政院農業委員會公告之藥劑進行防治。

農業處長陳淑雯表示，花蓮縣種植番石榴的面積約有79公頃，最大種植面積為壽豐鄉約25公頃、其次鳳林鎮約15公頃，其餘面積則散種於各鄉鎮。此次國內番石榴遭受秋行軍蟲危害狀況為首次發現，雖然花蓮縣並非國內番石榴的主要產地，但倘若遭受該蟲入侵危害，仍是會造成農產損失，請農友多加注意及防範。倘農友如需進行藥劑使用防治時，亦請務必遵守藥劑使用規定並多加注意相關防護措施。

▲▼成蟲產卵於葉背，孵化後的幼蟲除啃食植株嫩葉外，亦會鑽入已套袋果實中啃食，造成作物損失。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，目前國內正推動在農業經營系統下，利用多元化之防治方法控制有害生物族群，即所謂「病蟲害整合管理（Integrated Pest Management，簡稱為IPM）」，其作法主要原則有三種：一、將有害族群維持控制，而非趕盡殺絕；二、儘可能採用非化學製劑防治法；三、非用之時慎選藥劑，將藥劑影響降至最低。上列方法可供農友參考使用。

周黃得榮指出，番石榴遭受危害是成蟲產卵於葉背，孵化後的幼蟲除啃食植株嫩葉外，亦會鑽入已套袋果實中啃食，造成作物損失。行政院農業委員會已於今年5月12日公告番石榴秋行軍蟲緊急防治藥劑使用方法及其範圍（https://faw.baphiq.gov.tw/theme_list.php?theme=communique&sub_theme=faw），提供慣行及有機農友田間應用；此外，也同步公告於動防所網站，農友若有防治需求時，應正確使用核准藥劑並遵守安全採收期。

所長周黃得榮補充，自去年7月1日起，中央已公告秋行軍蟲防治正式進入第三階段，由農民自主管理，發生田區無須再逐案通報，請農民配合防疫策略調整，種植作物採行整合性管理措施。另請農友注意，倘若發現其他作物遭受秋行軍蟲危害時，請通報動防所以利轉送農委會據以評估緊急防治藥劑。

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