入夏小心2種昆蟲！數量上升為害烈　花蓮縣府籲農友加強防治

▲防治「瓜、果實蠅」可善用誘引劑誘殺雄性成蟲，或是懸掛黃色黏蟲紙誘殺成蟲。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

氣候已進入炎熱夏季，依據花蓮縣政府田間監測結果，本縣斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅族群數量明顯上升，縣長徐榛蔚籲請農友持續加強農作物的蟲害防治工作以免影響後續產量。

徐榛蔚表示，農友從事生產過程，除了自然的陽光、空氣、水、土壤等元素之外，在農事相關工作人力可及程度，包括作物品種、栽種培肥、防治害蟲等皆是辛苦無比，為協助農友能提高收獲，縣府積極的進行田間監測，提供相關害蟲發生之警訊，以利農友能合時、合理、合法的用藥或對策進行防治。

農業處長陳淑雯說明，確實做好田間衛生為第一管理策略，近來入夏後，斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅族群數量經監測後發生已有明顯上升，籲請農友務必加強防治，以減少損失。

▲葉菜類種植期間可直接摘除卵塊及田區施掛性費洛蒙陷阱誘殺雄性成蟲。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，防治「斜紋夜蛾」可在種植前先放水淹田與耕犁滅除幼蟲和蛹，種植期間可直接摘除卵塊及田區施掛性費洛蒙陷阱誘殺雄性成蟲。防治「瓜、果實蠅」則可在雌花凋謝即進行套袋，避免被產卵危害，並善用誘引劑(瓜實蠅-克蠅；東方果實蠅-甲基丁香油)誘殺雄性成蟲，或是懸掛黃色黏蟲紙誘殺成蟲，另勿將流膠果、落果、劣果或廢棄果棄置於田區，應以塑膠袋收集密閉帶離田區，減少園內幼蟲數量。

「斜紋夜蛾」幼蟲危害的作物高達60多種，食性極雜且食量大，於作物葉背啃食葉肉，晝間躲匿於地面殘葉和土粒間，或近土面之葉背下，等到黃昏時再爬出危害，當其族群數量達高峰且防治不當時，可能將植株啃盡；「瓜實蠅」為苦瓜、絲瓜等葫蘆科瓜菜類作物之主要害蟲，與果實蠅生態習性相同，嚴重導致瓜類受損、腐爛喪失商品價值，造成瓜農經濟上的重大損失；「東方果實蠅」主要危害番石榴、蓮霧及文旦等多種重要經濟果樹，其雌蟲產卵於幼果中，孵化後之幼蟲會蛀食果肉引起果實流膠、腐爛及落果現象。

所長周黃得榮提醒農友，其他防治藥劑可參考行政院農業委員會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Bug)查詢並注意安全採收期，若有任何防治技術問題，可洽請行政院農業委員會花蓮區農業改良場協助。

