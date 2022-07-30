妻忘相約直接返家...桃園翁速食店等嘸人　熱心警伸援手

▲劉姓老翁獨自在速食店「等嘸人」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市85歲劉姓老翁與妻子分頭逛買菜後，相約在速食店見面，但劉妻買完菜後忘了與丈夫相約一事，直接坐車回家了，留下老公翁獨自空等伊人，經民眾通報警方後，立即派出同仁前往住家查訪獲知劉妻已返家，於是護送劉翁回家，結束因買菜造成夫妻兩地空等。

▲經員警聯絡後發現妻子已回家。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵所員警凃政輝及藍翊云29日上午巡邏時接獲通報，指稱有民眾在三民路二段與中山路口急需協助，員警立即趕往瞭解。劉翁表示，今日8時40分許，與妻子搭計程車到南門市場來買菜，兩人下車後循慣例分頭逛街，並約定9點半在麥當勞(三民路二段與中山路口)碰面一起回家，結果劉翁在麥當勞等了兩個多小時，妻子都未出現，她平日沒有使用手機的習慣無法聯繫，劉老先生擔心妻子發生意外，又因行動不便無法尋找，急得不得了，就立即報警求援。

員警安撫其情緒，並先行將老先生帶返所內休息，後經詢訪周邊攤商，因老太太使用三輪助行器，攤商有印象她已搭車離去，經協請青溪所同仁前往老夫婦住處(寶山街)查看，鄰居說有看到老太太獨自回家，但是又匆忙出去了，員警隨即在附近路口找到老太太，原來她逛完市場忘了與丈夫的約定，自己搭車先回家，到家才想起把老公忘記了，趕忙要去找他，經員警聯繫，劉老先生放下心中大石，員警立即護送他平安返家。