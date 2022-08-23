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高醫槍擊、台南殺警案連爆...南台灣治安遭質疑　陳其邁說話了

記者賴文萱／高雄報導　

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職，嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23日）清晨4點36分在新竹的客運站落網。不過，近來接連發生高雄高醫槍擊案及台南殺警案，引發社會對治安的質疑，高雄市長陳其邁表示，對台南2位英勇的員警不幸罹難表哀悼跟不捨，維護治安工作警察同仁非常辛苦，沒日沒夜出生入死，甚至在執勤的過程裡面，常常面臨生命的威脅，全民應該做維護警察同仁的後盾。

台南殺警兇嫌,林信吾（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台南殺警兇嫌林信吾清晨落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

高雄上週才剛發生高醫槍擊案，昨又發生震驚社會的台南殺警案，引發社會對於治安的質疑。陳其邁今天受訪表示，對台南2位英勇員警不幸罹難表哀悼跟不捨，維護治安工作警察同仁非常辛苦，有時候日也拚、夜也拚，沒日沒夜出生入死，甚至在執勤的過程裡面，常常面臨生命的威脅，我們要為所有基層警察同仁表達感謝，全民也應該做警察同仁的後盾。

▲▼林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

對於有人在打擊警察的士氣，或者是汙衊警察同仁，陳其邁強調，他個人沒有辦法接受，也呼籲全民應該在整個治安工作當基層警察的後盾，因為一個警察一個家庭，很辛苦的不只是基層警察同仁，眷屬都非常擔心。

至於針對昨天殺警案的偵辦，陳其邁指出，昨天凌晨12點50分的時候，高雄市警方有接獲台南警方通知，有一輛白牌計程車在高雄市九如路下交流道，因此我們特勤中隊立刻就展開部署、圍捕，同步也調錄影帶掌握嫌犯的行蹤。

▲▼高醫槍擊命案，兇嫌落網。（左圖記者吳奕靖翻攝、右圖記者陳宏瑞攝）

▲高醫槍擊命案，兇嫌4小時落網。（左圖記者吳奕靖翻攝、右圖記者陳宏瑞攝）

陳其邁表示，高雄市警方同仁非常辛苦，徹夜在緝凶，在2點半左右通知台南警方跟警政署，那時候車子應該已經過了嘉義，所以也由台南警方指揮、警政署協調，包括新竹、台南、高雄，所有的警察同仁大家團隊合作，共同在昨天4點多把凶嫌逮捕到案。

陳其邁指出，他真的要非常謝謝高雄及全國警察的基層同仁，徹夜未眠，全力緝凶到底，能夠讓我們城市更安全，他也再次呼籲全民能夠做警察後盾，全力支持警察打擊犯罪。

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