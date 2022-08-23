帳戶金流近8千萬遭檢求處從重量刑　林姿妙喊冤：政治追殺！

▲林姿妙與張姓女助理被宜檢以特殊洗錢罪求處從重量刑。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

檢廉偵辦宜縣府官員等涉貪弊案，其中，檢方認為宜蘭縣長林姿妙帳戶金流7,844萬9,000元，無合理來源與收入，顯不相當，雖然林姿妙已答辯與說明，然經查證結果，就林姿妙借償款項經過、支付利息方式等情節，均悖於常情，無從認定林已提出合理說明，以林姿妙與女助理涉特殊洗錢求處從重量刑。林姿妙說：借貸說清楚還被起訴，目的非常明顯，就是政治追殺！

起訴書指出，林姿妙時任羅東鎮長，及擔任宜蘭縣長迄今，除每月3萬元之租金收入及每月薪資所得約15萬元外，自陳並無其他收入，其所有現金7,844萬9,000元，並無合理來源，且與收入顯不相當，林為規避洗錢防制法第7條所定之洗錢防制程序，與張姓女助理，基於違反洗錢防制法第15條特殊洗錢罪之犯意聯絡，自2017年6月28日（洗錢防制法修正施行日）至2019年10月16日止，由林向池姓民眾等7人及一家建設公司借用金融機構帳戶，約定依據每次存入、領出之現金數額，支付1%至3%不等的對價，以此租用或無償借用人頭帳戶。

林姿妙以此方式收受無合理來源且與收入顯不相當之現金。且也發現林姿妙於218年間擔任羅東鎮鎮長期間，疑涉有與公所經建課長趙紘勳、課員黃耀智黃智共犯圖利罪嫌，7844萬元中，有2293萬元，是在林姿妙涉此案至2019年10月16日止，存到林姿妙農會支存帳戶，以兌現支票，其自2018年10月16日至2019年10月，再存入2293萬元至農會支票帳戶。