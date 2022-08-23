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【廣編】Macleod’s Vintage 麥克勞德推出全球限量窖藏單桶高年份威士忌

▲▼Ｍacleod’s Vintage,麥克勞德,威士忌,麥立得洋酒。（圖／麥立得洋酒提供）

▲Macleod’s Vintage麥克勞德，近期釋出兩款30年的珍稀窖藏單桶系列，分別呈現了蘇格蘭Highland與Speyside兩大產區最具代表性的風味。

圖、文／麥立得洋酒提供

身為資深威士忌玩家佔比極高的台灣烈酒市場，近年來，越來越多人投入尋找自己喜愛的獨立裝瓶廠威士忌（Independent Bottler, 簡稱 IB），世界前十大酒商麥立得旗下的IB品牌－Macleod’s Vintage麥克勞德，近期釋出兩款30年的珍稀窖藏單桶系列，分別呈現了蘇格蘭Highland與Speyside兩大產區最具代表性的風味。

麥立得洋酒擁有多年操盤高端品牌的實力，切中市場要點，在現今高年份酒款稀缺的窘境之下，憑藉著多年積累的資源，豪言未來麥克勞德窖藏單桶系列僅推出21年以上的高年份珍稀威士忌；而在單桶遍地難尋的市場條件下，麥克勞德也承諾全系列皆為手工精選的窖藏單桶原酒，如此奢華的規格無疑讓同業難以望其項背。

經過眾多嚴密的條件與因素集合，麥立得洋酒公司於2022年夏天，推出兩款台灣專屬高年份單桶原酒－Highland與Speyside，選用高質感的木盒與深灰色紋路盒蓋，並以銅、金兩色分別彰顯兩款威士忌的不凡，全球限量184及173瓶，並在瓶身上寫下獨一無二的橡木桶編號與裝瓶日期。麥立得洋酒將麥克勞德窖藏單桶系列帶到市場上的同時，也不諱言未來將會開放尊榮包桶服務。

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