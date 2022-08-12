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【廣編】2022尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」　中秋節贈禮增添不凡真意

▲▼尚格酒業,中秋節,威士忌,禮盒,台灣。（圖／業者提供）

▲吉拉雪莉12年中秋吉禮，以甜美滑順的吉拉雪莉12年搭配造型大方的品牌威杯，盒身由吉拉紫色架構整體視覺，繪上吉拉島地圖與酒廠著名的蒸餾器。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／尚格酒業提供

中秋佳節即將到來，台灣尚格酒業董事長奚大寧表示：「今年中秋尚格特別推出多款獨獻台灣的威士忌禮盒，希望讓消費者透過一份不凡的秋節贈禮，傳達疫情時代裡更顯珍貴的情感。包含能彰顯尊榮品味的限量大摩典藏珍稀年份-獨獻台灣精裝木盒以及代表甜美心意的台灣限定-吉拉雪莉12年秋節吉禮，另還推出吉拉18年獨獻台灣特仕版，透過尚格獨獻台灣系列，將誠摯心意獨獻予摯愛與親友！」

吉拉雪莉12年中秋吉禮，將受到國際金牌肯定（2021 ISC國際烈酒競賽金牌）的吉拉雪莉12年，先置於美國波本橡木桶中再轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏。波本桶特有的香草與太妃糖氣息首先迎接感官，香甜梅子、辛香料與橙皮風味在口中交織；餘韻帶著陣陣溫暖葡萄乾與柑橘的美好；細緻的口感來自於其蒸餾工序，經過在全島嶼區最高大達28呎的蒸餾器的淬釀，甜美卻清新不膩口，整體變化度極高。吉拉18年更推出了前所未有的獨獻台灣特仕款，酒液使用美國白橡木波本桶以及法國一級酒莊紅酒桶，紅色莓果香為主調性，帶著太妃糖、熱帶水果與木質香料，孕育出口感濃郁厚實、餘韻細緻優雅的美妙酒體。

還有全新系列《大摩典藏珍稀年份系列 The Dalmore Vintages》，限量酒款 Vintage 2002、Vintage 2005 將在特定亞洲市場預先曝光，再往全球各大城市發布，而尚格酒業更將限量精裝木盒版本獨獻台灣，成為中秋送禮的好選擇。

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