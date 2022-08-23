【廣編】威士忌品牌格蘭路思台灣限定新鉅作　攜手國際藝術師打造《感官探索夜光系列》

圖、文／格蘭路思提供

兼具百年工藝傳承及致力打造威士忌新思路的格蘭路思，首次攜手POPUPASIA 2022亞洲手創展合作，由共同策展人Filip Pagowski以展會主題「I’m 我是故我在」視覺，鼓勵亞洲熱愛創作的朋友們，在面對不確定的環境，持續堅持創作初心。

從格蘭路思《感官探索夜光限定版》到五感體驗「感官探索夜光快閃店」，立下業界首創新指標，以全新方式引領大家深度品味格蘭路思。台灣斜槓新銳代表時尚策展人兼演員丁春誠與新世代音樂人兼製作人YELLOW黃宣，在不同領域各自豐富精彩的男神，分享感官探索夜光快閃店的獨特，在夜光畫板上描繪出他們眼中的品飲格蘭路思時的感官體驗。

格蘭路思的「感官探索夜光快閃店」中，充滿著時尚插畫師Filip Pagowski隱藏版特殊夜光感官圖騰，使用入口處派發的紫外線小手電筒，找到隱藏圖騰即可兌換閃閃發光的格蘭路思12年HIGHBALL！如同極光一樣燦爛的極光調酒，時尚潮流人士絕不可錯過，入場更可獲得多項限量商品，包含台灣塗鴉藝術家COLASA所設計的夜光圖騰及美國第一精品丹寧品牌True Religion會員金卡折扣券一張。

可親手觸摸以百年工藝打造雪莉橡木桶，並探訪5大獨家私有軟水源，體驗者現場還能測試自己能分辨出幾種格蘭路思的獨特香氣。最棒的是可在快閃店購買到《感官探索夜光限定版》帶回家收藏。

《格蘭路思感官探索夜光快閃店》

快閃期間：8/18~8/28

地點：台北市中山區中山北路二段16巷3號（鄰近中山捷運站四號出口）