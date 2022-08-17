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搭餐神酒4ni！JW「15年封・蜜雪莉桶」買就送排隊美食「梁家瘋味」享快速通關禮遇

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▲▼Johnnie Walker,15年封蜜雪莉桶,梁家瘋味,蘿蔔糕,餐酒,威士忌。（圖／品牌提供）

▲全球威士忌領導品牌Johnnie Walker旗下的「15年封・蜜雪莉桶」，就是酒友私下口耳相傳首選的「搭餐神酒」，即使今天選擇中式餐點，例如滷菜、鹽酥雞甚至是蘿蔔糕，也能營造出低迴繚繞的驚喜餘韻。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著近年餐酒館愈來愈普遍，人們現在就算是自己在家吃飯或和親友聚餐，也習慣了桌上一定要有適合的美酒，與餐食搭配後，方能提引出每道料理最細緻的風味。而且現在用餐也不單純只是把肉類配紅酒、海鮮配白酒，因為許多酒饕都發現，各種料理其實在威士忌的搭配下，更能交揉出豐厚的食感以及更昇華的層次！

一頓飯吃下來，往往有清爽的沙拉蔬食、風味獨特的小菜、濃郁的肉塊或清甜的海鮮，最後再來塊點心。想要用一瓶酒，就搭出多變又相融的細緻風味？那就搬出飽滿順口的威士忌，來平衡與提點不同食材的亮眼美味！全球威士忌領導品牌Johnnie Walker旗下的「15年封・蜜雪莉桶」，就是酒友私下口耳相傳首選的「搭餐神酒」，即使今天選擇中式餐點，例如滷菜、鹽酥雞甚至是蘿蔔糕，也能營造出低迴繚繞的驚喜餘韻。最近Johnnie Walker也決定不再低調，近期竟然宣布買「15年封・蜜雪莉桶」就能得到宛如VIP「Express Pass」的禮遇！答案近日獲得揭曉，原來只要入手兩支「15年封・蜜雪莉桶」，酒友就能在家坐等、現在下單至少要等3個月的「梁家瘋味」蘿蔔糕，而且直接由專人送到家，不僅能立刻與「15年封・蜜雪莉桶」搭配品嚐，挖掘佐餐時耐人尋味的風情，更是能讓等到望眼欲穿的消費者大大受惠！既能免費享受人氣招牌的美味，還能大幅縮短排隊的時間，說什麼都要搶先取得這次「快速通關」的尊榮機會。

究竟為什麼平平都是雪莉桶，但酒饕在喝過一Round之後，仍是力推把「15年封・蜜雪莉桶」送上每家餐桌。原因相信對威士忌有敏銳度的酒友都知道。因為掌握「15年封・蜜雪莉桶」風味最醇厚的關鍵「雪莉桶」，就來自知名雪莉酒法定產區之一的「西班牙赫雷斯」！之後，Johnnie Walker首席調酒師Jim Beveridge更會透過調和西班牙赫雷斯產區雪莉桶二次熟成的佳釀，將點滴佳釀予以封存，在時間的催化下造就s多層次的香甜滑順。

▲▼Johnnie Walker,15年封蜜雪莉桶,梁家瘋味,蘿蔔糕,餐酒,威士忌。（圖／品牌提供）

▲▼Johnnie Walker「15年封・蜜雪莉桶」以少見的高年份雪莉風味威士忌，在許多酒饕的心中佔有一席之地。

▲▼Johnnie Walker,15年封蜜雪莉桶,梁家瘋味,蘿蔔糕,餐酒,威士忌。（圖／品牌提供）

經過二次熟成的釀造手法，每一滴酒液香甜滑順，獨特蜜餞、乾果、可可風味，搭配細膩花果及烤蘋果和蜂蜜香氣，層次豐富尾韻持久，正與Johnnie Walker認為相當合拍的「梁家瘋味」相得益彰，中西交融的享受瞬間就在嘴中賁發。

此次特選給酒饕做為贈品的「梁家瘋味」，分別有「黑潮松露蘿蔔糕」、「原味爆絲蘿蔔糕」2種風味，後者增量的蘿蔔絲，與醇順的「15年封・蜜雪莉桶」一起入口，更能引出蘿蔔清雅香甜的風味，前者則是店家特別加入西餐王者黑松露的獨門料理，清甜的蘿蔔香氣與濃烈黑松露風味營造出絕妙的口感平衡，即使入了喉，兩者的餘香仍是久久縈繞在口鼻不散，因此一戰成名打響名號！可想而知，「黑潮松露蘿蔔糕」若搭上「15年封・蜜雪莉桶」，珍稀食材與絕世酒液在舌尖相遇，各自代表的厚實風味，該在舌尖迸發出怎樣的美味激盪，因此也被許多老饕視為「一定要搶到」的風味！

▲▼Johnnie Walker,15年封蜜雪莉桶,梁家瘋味,蘿蔔糕,餐酒,威士忌。（圖／品牌提供）

▲現在想一嚐「梁家瘋味」其實不簡單，預訂後都需至少等待10～12週。但凡事總有例外，出於同為珍稀產品的惺惺相惜，現在入手「15年封・蜜雪莉桶」就能在更短的時間內得到「梁家瘋味」蘿蔔糕，可說是快速通關的服務，只獻給懂喝Johnnie Walker「15年封・蜜雪莉桶」的酒饕朋友！

想一次擁有兩大「物以稀為貴」的王者，手腳可要快一點。買酒贈糕的搭配活動全台限量只有2,500份，不論是喜歡「15年封・蜜雪莉桶」的威士忌粉，還是愛好嚐鮮的老饕，都不能錯過難能可貴的雙贏機會！現在只要到指定通路購買兩瓶「15年封・蜜雪莉桶」，撕開外包裝上的活動貼紙，掃描QRcode進入活動網站、登錄兌換序號，就能在黑松露和原味兩種口味之間擇一，接著就可以轉開「15年封・蜜雪莉桶」的瓶蓋，好整以暇地等待限量美味的到來。不過在此之前，仍然可以先讓「15年封・蜜雪莉桶」為往後每一道料理增引豐味，即使宅在家，也能享受餐餐搭酒的奢享美味。

瘋味雙饗 快速通關 ▸ https://bit.ly/3uLCT1j

#JohnnieWalker
#JohnnieWalker15年封蜜雪莉桶

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