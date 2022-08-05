千分之一的醇金只獻給你！過桶大師威士忌再出手「指名珍稀貴腐酒桶」再創新高度

▲選桶大師蘇格登，此次特選醇金貴腐甜白桶，為醇順的威士忌酒體帶來更輕盈繚繞的果香，「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」更是獨獻台灣！

消費中心／綜合報導

在浩瀚無垠的威士忌市場，每次選酒只懂得挑雪莉桶、波本桶？如果是因為偏愛它們獨特的風味那沒話說，但若是想拓展自己的品酒體驗，或是想特別帶到朋友精心準備的露天聚會或山間野營，把大家期盼已久的相聚時光，衝到一波新高度，首選自然要是兼具話題性、珍稀性與優美酒質的酒款！例如今夏讓威士忌控與甜酒控一不小心就雙雙淪陷的——貴腐甜白桶！

受感染的葡萄凝聚出最純粹的甜美

蘇格登「貴腐甜白桶」站穩選桶工藝之最

即使不是甜酒控，也必須耳聞「法國貴腐甜白酒」的難得珍稀！要了解貴腐甜白酒的價值，首先要先認識它在葡萄酒光譜中的位置，它既不屬於紅酒，也不隸屬於白酒，而是以突出的甜度和清爽馥郁的風味，在酒界獨成一格，讓人一嚐就幸福難忘的甜美風味，加上相當稀少的產量，更讓它被譽為「甜酒界愛馬仕」！但其實說穿了，貴腐甜白酒與紅、白酒一樣都是以葡萄所製，差別就在於貴腐甜白酒的葡萄，竟然必須要刻意讓它「感染黴菌」！？

▲感染貴腐菌的成熟葡萄，外型較一般葡萄乾癟，但內裡可是把一整顆葡萄的酸甜度更為凝聚濃縮。

沒錯！因為只有特別感染貴腐菌（Noble Rot）的成熟葡萄，表皮才會被附著的菌絲入侵，造成一個個孔隙破口，進而促使葡萄的水分揮發，唯獨留下濃縮至更臻純粹的甜味！一顆顆看似乾癟萎靡的葡萄，卻被小心翼翼捧著的葡萄果農視為天賜珍寶，因為要能感染成適合釀酒的貴腐葡萄，完全得要靠老天爺幫忙，一旦過程中早晚的氣候出現變化、改變了濕度，再好的葡萄都功虧一簣，這也是貴腐甜白酒之所以產量有限的關鍵。對比一般白葡萄的產量，貴腐葡萄只有其生產的千分之一數量，且約100公斤的貴腐葡萄，才能釀出一瓶貴腐酒，可想而知貴腐甜白酒在市場高價不墜的經典地位，而這更是選桶工藝大師蘇格登，絕不允許錯過的豐味可能！

▲珍稀的貴腐葡萄只能以人工挑選採摘，費時費工才能成就點滴珍釀。

果香豐味歷來之最

珍稀「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」獨獻台灣

不僅具備高瞻且精準的選桶眼光，蘇格登更致力於琢磨過桶工藝，只為引領所有威士忌迷，追求多變且升級的品酩體驗！此次，蘇格登獨家獻予台灣酒饕的「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，不僅特別以貴腐甜白酒過桶，其更是來自產量稀少卻最名聞遐邇的法國波爾多蘇玳產區，無論細嚐或與威士忌交纏出更為細緻的加乘風味，滴滴都彌足珍貴、香醇如金。

▲與知己好友的難得歡聚時光，就準備今夏最具話題、珍稀與絕美豐味的「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，一舉點亮現場微醺歡快的氛圍。

與親友歡聚的場合，就把「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」鄭重地放在C位介紹給眾人，肯定會在見到「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」的第一眼，就倍感驚豔與期待！經過珍稀貴腐甜白桶釀造的酒液，呈現出格外豐饒燦爛的質感深金色，光從視覺上就帶來的無可匹敵的富麗質感。耀眼如南法暖陽般的深金酒體一入口，率先輕盈飄逸出白葡萄、西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜果香，正來自貴腐甜白酒獨有的清新甜美口感，接著湧上較為濃郁成熟的莓果、蜜桃等果香，即是蘇格登特有的醇順威士忌酒體與貴腐甜白酒交纏出的獨有豐味，想達到這樣辨識度極高且又完美的平衡，少了誰都不行。作為可說是蘇格登旗下果香風味最為豐富的酒款，「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」對於追求優雅果香繚繞的威士忌控來說，已是今夏不可錯過的微醺醇金體驗。



清新酒感瞬間點亮每一次歡聚場合

純飲、加冰一掃夏日煩悶

如此珍稀且獨特的過桶威士忌作品，正適合聚會時刻與家人朋友分享！悶熱的夏季，總有熱情的朋友會安排喧鬧歡快的Party聚會或是沁涼舒爽的夏夜活動，誰說這樣的場合只適合以啤酒調酒暢飲，「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」獨有、如蜂蜜般清甜的水果氣息，如絲綢般柔滑綿密的堅果奶油口感，層疊綻放的果乾、果醬香氣及耐人尋味的香料尾韻，就連沒喝過威士忌的酒友都融化動心。

若還想藉由「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」一掃夏日煩悶，加入冰塊或冰水，瞬間更能引出酒體中更為明亮輕盈的葡萄酸甜！原本聚會現場每個人口袋名單中「最消暑的夏季體驗」，從此可能都要加入「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」重新洗牌！

▲下回露營先把習慣的啤酒收起來，讓加入冰塊或冰水的「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」一掃夏日煩悶，成為今夏「最消暑的野營體驗」。

和最親密的老友分享今夏最珍稀的貴腐甜白桶威士忌，讓頂級蘇格登威士忌為每次相聚「點時成金」，點亮每一個歡聚場合，珍惜和所愛之人的相處時光！今年8月只在台灣高雅問世的「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌」，建議售價1,680元，聚會前跑一趟指定酒類專賣店，讓這個夏天的歡聚氛圍更加閃耀！

● 蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌

● 建議售價：NT$1,680

● 濃縮南法陽光的深金色，展現如蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣，融合令人垂涎的蜜桃、香梨、檸檬、柑橘，酸甜的水果風味。如絲綢般柔滑綿密的堅果奶油口感，層疊在口中綻放的水果乾、橘子果醬、糖果的甜美，尾韻留下耐人尋味的香料氣息。

● 更多詳情：https://bit.ly/3OG1Zpq

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