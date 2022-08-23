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台南殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵　3小孩全給前妻養

記者黃翊婷／綜合報導

涉嫌殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠的嫌犯林信吾經過一天逃亡，最終在今日（23日）清晨4點36分於新竹落網。隨著案件進展，林信吾的臉書、身分背景也隨之曝光，他是為明德外役監逃犯，曾與前妻生下3名小孩，後來又與新女友生下1名女兒，臉書上並沒有任何與家人之間的互動，但他在簡介中自稱曾擔任中華民國憲兵，最後一次更新是在2016年7月19日。

台南殺警嫌犯林信吾的臉書。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲林信吾自稱當過憲兵。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊，雙雙殉職，震驚社會。根據警車行車紀錄器畫面顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗。

快訊／台南殺警嫌抓到了！　清晨4:41新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼▲林信吾在23日清晨4點36分落網。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

台南殺警林姓嫌犯在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

而林信吾在犯案之後，從高雄搭乘和欣客運北上前往新竹，逃亡過程中還搶劫超商。警方表示，23日凌晨4點36分左右，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員，於和欣客運新竹站斜對面的巷弄，當場逮捕自高雄搭車北上的台南殺警案的林信吾，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），全案將朝殺人罪方向偵辦，目前已將人帶回台南市政府警局以釐清相關案情。

隨著案件進展，林信吾的背景、臉書也隨之曝光，他有強盜前科，是明德外役監逃犯，與前妻生了3名小孩，離婚後小孩交由前妻撫育，後來又與新女友在2020年生下1名女兒。

但身為4寶爸的林信吾，臉書卻沒有提及家人，也鮮少更新內容，對外公開的內容只有4則貼文，最近一次更新是在2016年7月19日更換大頭貼照片；不過，他在簡介中自稱曾擔任中華民國憲兵，感情狀態則是「一言難盡」。

▼林信吾3年前曾搶劫超商，圖為當時被捕的畫面。

台南殺警嫌林信吾落網！3年前就搶超商畫面曝　慣用SOP。（圖／記者陳以昇翻攝）

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