把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」　連喊3次痛：你都不回應我

▲曹瑞傑殉職。（圖／翻攝自臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

台南殺警案造成2名員警凃明誠、曹瑞傑殉職，震驚社會。曹瑞傑的叔叔在臉書上表示，他一直將曹當成自己的兒子在養育教導，結果一向貼心的曹瑞傑昨（22）日卻特別不尊重他，躺在病床上「叫你不應、推你不回」，他實在不想面對現實，「心痛到糾結說不出來話」。

曹瑞傑的叔叔在臉書上發文表示，從曹瑞傑自願讀警校，幫忙減輕家庭經濟壓力，就知道這孩子有多用心、體貼，他從曹還小的時候，就將對方當成自己的兒子養育教導，他和曹、阿公、阿嬤都過著租屋人生，好不容易曹家準備出頭天，怎料卻發生憾事。

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叔叔難過表示，曹瑞傑一向特別尊重他這個叔叔，但是22日這天「你特別不尊重我」，躺在床上不應、不回，他撫摸著對方的臉，感覺到體溫從溫變冷，翻轉身體、換衣服時，更感受到身體慢慢變僵硬，「太開玩笑了，你真的在跟我開玩笑嗎？」他實在不想這麼快面對現實，「痛～真痛～真的痛。」

▲叔叔難過發文。（圖／翻攝自曹瑞傑叔叔臉書）

叔叔也對曹瑞傑說，他知道管子插著很痛，「瑞傑不怕，等一下就不痛了。」他知道家人們傷心哭著會讓曹瑞傑捨不得離開，所以大家會講好，會收起悲傷，「這樣你才會笑著、看著我們捨得離開。」

叔叔也要曹瑞傑好好安心離開，「別回頭、別怨恨、更別捨不得」，因為他們是曹家一家人，「一直以你為榮的曹家人！好走～瑞傑！我帥氣的兒。」

對於殺警嫌林信吾落網，殉職員警凃明誠的父親，因喪子之痛傷心欲絕難以回應；殉職警員曹瑞傑的叔叔則表示，大家都認為應「殺人償命」，他則希望檢警能釐清案情查出事實真相，由司法來嚴懲，告慰姪子在天之靈，也給悲痛的家屬有所交代。

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