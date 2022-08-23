圖解林信吾「逃命17小時」路線！狠殺台南2警　南下搭客運再逃新竹

▲2警遇襲殉職。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

台南市安南區2名員警昨（22日）追捕竊盜通緝犯時殉職，嫌犯林信吾犯案後從台南下高雄，再搭客運北上到新竹，於今（23日）晨4時下車被逮。《ETtoday新聞雲》帶您還原遇襲現場以及林信吾17小時的逃亡路線。

36歲的員警凃明誠和27歲的曹瑞傑昨日上午11時許在安南區追查偷車逃犯，不料在台江大道四段、北汕尾三段附近的荒地遭對方持刀攻擊。

凃警傷勢集中在上半身，頸部、右肩有銳器傷；曹警身上、手掌及頸部則均有多處刀傷，且頸部刀傷達20公分。後續支援警力趕到時，兩人都已倒地，且送醫後均傷重不治。

▲殺警現場圖。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

警方事後在現場蒐證，發現警槍被嫌犯拿走，但卻遺留另把BB槍。警方還發現現場共開6槍，警車車窗破裂、右側車身更有數個彈孔，從位置可知6槍均往副駕駛座射擊，且是用警用槍枝開的槍。

嫌犯林信吾殺害凃警、曹警後，騎贓車到距離犯案地點約1.3公里外的土城高中清洗，再搭計程車到赤嵌樓附近，接著搭公車到台南市立醫院，身上雖有傷但並未就醫。

▲殺警嫌林信吾逃亡路線。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

22日23：30

林信吾搭計程車前往火車站，疑似改搭火車到新營，又在附近偷了機車，約於晚間11時30分在新營區和平路上的超商搶劫，並棄車在延平路130號。

22日23：40



林信吾棄車後，約晚間11時40分在新進路一段337號搭白牌計程車前往高雄，同時為了製造斷點，還要求轉到北上路口時才下車。

23日01：00



林信吾在今（23日）凌晨1時許搭乘和欣客運北上，4時41分在新竹下車時落網。

目前林信吾被帶回台南市第三警分局接受調查，全案將朝殺人罪方向偵辦。至於犯案用的彈簧刀，林信吾則透露已經丟棄在台南市安南區土城高中。

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