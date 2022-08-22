她揭北市局處補助一萬「動員」學生到城博　「造假衝人數已成習慣？」

▲台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

被視為台北市長柯文哲畢業展的「2022台北城市博覽會」，即將於8月27日於花博公園爭艷館登場，然而，北市議員許淑華爆料，北市府除規避議會預算監督外，還動員局處單位員工擔任導覽志工，更傳出教育局編列每團一萬的預算，讓北市各學校帶團參加，民政局也要求各區里長分區分時段參加，沒有下公文卻要求下屬灌水衝人數，「難道造假衝人數已經成為一個習慣？」

台北市城市博覽會即將在8月27日舉辦，北市府已花費8千多萬二備金辦理活動，規避議會預算監督外，動員各市府局處單位員工前往擔任導覽志工，許淑華表示，市府員工敢怒不敢言，近日城市博覽會開始試營運，更傳出教育局編列預算，要學校招攬教師做為宣傳城市博覽會。

除給予參與教師公假派代外，也提供研習時數做為誘因，目的就是要在請教師們帶學生團參加城市博覽會，每團教育局補助一萬，推廣有功人員還可從優敘獎，許淑華指出，這種不顧可能耽誤學生上課，且花費公帑來為活動充人數的舉動，令人覺得柯市府擔心活動沒人捧場，才做出此等離譜行徑。

許淑華表示，教育局發給各校公文，請台北市各公私立高級中學以下教師參加城市博覽會走讀與培力計畫，詳細檢視內容，發現先行給予參與教師公假與研習時數，報名同時選擇可帶領學生參加活動時段，如此一條龍式的活動辦理，並非僅要求教師參與活動，重點在於帶領學生參與城市博覽會。於活動期間七天，每天四個時段，每時段六團，總計受理報名168團，可協助城市博覽會衝人數約5000人。

許淑華指出，教育局宣傳北市府大型活動如城市博覽會並無不可，但卻請教師領著教育局補助費用每團一萬（補助90團），帶領小朋友去參加城市博覽會，事後還能針對推廣有功人員報請台北市教育局從優敘獎，計畫之預期成果是為了結合十二年國教核心素養，進行跨領域教學，以活化現場教學樣貌。發展教師學習社群：運用展覽資源，提升教師專業能力，自編主題教學活動。培養學生深入瞭解臺北城市發展，從在地出發放眼世界。

許淑華質疑，為了達成上述成果並不用一定得來城市博覽會，台北市應該也有多數教育場館可符合才是。且細究預算來源是教育創新學習活化推動計畫，跟城市博覽會又有何關？

對此，教育局回應，這是結合學校課程的需要，今年規劃的過程中，希望讓學生有擴展學習深度的可能性，是老師自由報名參加。

許淑華則質疑，明明說是自由參加，卻有給撫卹、公假、抵實習時間2個小時？還要從優敘獎，「有來城市博覽會就記嘉獎，是這樣嗎？」，許表示，城博的時段是學生開學後，現在讓老師去現場觀摩、學生一上課就全部帶去城博，「學生不用上課嗎？這不是變相動員嗎？」

市府秘書長陳志銘則回應，把它當校外教學就好，不用把它想成動員，這是鼓勵性質。研考會則回應，這沒有什麼不對、也不是動員，我們只是廣邀、沒有要求給錢，是由各機關依各自需求去廣邀。

許淑華批評，鼓勵性質還可以嘉獎？哪一個公務人員不知道這跟考績有關？現在鼓勵老師來，讓他請公假、記嘉獎，讓考績變好更影響到薪俸，「這難道沒有連貫性嗎？」

對於許淑華質疑經費來源，教育局回應，經費來源則是創新實驗教學預算，並非額外預算。對此，許質疑，這筆預算每年編500萬，科目叫做國小教育創新活動推動計畫經費，教育創新活動跟城博有什麼關係？且依一團一萬來算，要挪用83萬城博動員。

許淑華表示，除了教育局外，民政局也傳出要求各區里長，分區分時段來參加城市博覽會，若里長無法出席，請里幹事協助帶領民眾參加，這種沒有下公文卻要求下屬，跟花費預算補助參加都是一樣灌水衝人數的惡劣行為，「但遙想2019柯市長粉專就傳阿拉伯人按讚事件，難道造假衝人數已經成為一個習慣？」

許淑華提出，請北市府針對城市博覽會內，禁止各局處花費預算動員人力參加展覽衝人數，亦不得以推廣活動為由記功敘獎，請政風處介入調查。