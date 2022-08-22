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快訊／北市勞動局長陳信瑜涉貪　柯文哲已批准8／28請辭

▲台北市勞動局長陳信瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜因涉嫌違反首長特別費動支規範，上月被檢調約談，最後以20萬元交保；陳表示，她被偵訊後，已向台北市長柯文哲口頭請辭。台北市副市長黃珊珊22日在備詢時透露，柯文哲已批准陳信瑜辭呈，程序上8月28日生效。

柯文哲22日上午赴台北市議會進行專案報告並備詢。國民黨台北市議員鍾沛君質詢時，播放一則柯文哲錄製談話性節目的片段，指出要當柯市府幕僚，至少一周要三天以上7時半以前到班，「你上班，他就要上班；你下班，他才能下班」，請問多數首長有按這個標準出缺勤嗎？柯文哲說：「沒有。」

鍾沛君諷，主持人小S說她起不來，「我覺得你可以告訴她」，如果起不來無法準時上班，那去勞動局接局長。

鍾沛君指出，她3月25日揭露陳信瑜2年內請假806小時，3月底至今大概抓100個工作天，大概有21天沒在8時半前到班，你覺得剩下70幾天，陳信瑜可能在7時半前到班嗎？這樣的勞動局長，為什麼你不處理？

接著，鍾沛君秀出一份今年4月14日勞動局局務會議紀錄，指出本來是13日要召開，但臨時改至隔天，原因不曉得；且上午九時半要召開會議，但陳信瑜上午10時40分還未現身，現場遂有人表示「大家把時間撥出來，就等她一個人」，但人事說沒看到陳的請假紀錄，而局長室則說陳臨時有府級會議要召開。然而鍾沛君強調，當天並無任何府級會議召開。

鍾沛君說，陳信瑜3月就口頭請辭，7月底涉貪交保又說要口頭交保，你留她留到現在，到底為什麼？為什麼遲遲不批陳信瑜的請辭？柯文哲回應，「我們處理了」。黃珊珊則補充說，目前柯文哲已經批准陳信瑜的請辭，程序上大概是8月28日生效，但還要走流程。

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