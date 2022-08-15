永和最美里長候選人爆紅！一句「貼心叮嚀」網嗨：誰要去柬埔寨？

▲陳紫渝外表相當亮麗，競選照片曝光後，引起網路討論熱潮。（圖／翻攝臉書／永福里陳紫渝）



記者柯振中／綜合報導

年底即將進行九合一大選，各候選人也加族馬力拉票。日前新北市永和區永福里的里長候選人陳紫渝意外爆紅，在網路上收穫了許多粉絲，她本人15日也對此抒發感想，同時提醒民眾，要多留意海外高薪打工的陷阱，沒想到貼文曝光後，竟有大批網友歪樓留言，讓人忍不住嘴角上揚。

陳紫渝1年前從德明財經科大財金系畢業，曾任理賠專員，今年23歲就投入里長選戰，沒想到因為一張與廣告看板的合照，意外在網路上爆紅。

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陳紫渝外型亮麗、笑容甜美，擄獲了不少粉絲，光是與看板的合照，就在臉書上收穫了8.1萬個讚，也有上萬名網友留言朝聖，「已遷戶籍」、「早上看到這張，現在已在永和永福里買房」、「我心裡的路燈壞了，里長可以幫我修一下嗎。」

▲陳紫渝外表相當亮麗，競選照片曝光後，引起網路討論熱潮。（圖／翻攝臉書／永福里陳紫渝）



對於網友們熱烈的反應，陳紫渝有受寵若驚的感覺，也解釋自己從政的初衷，她在這裡出生、長大，希望能替永福里服務。

意外在網路上爆紅，陳紫渝有些措手不及，15日在臉書PO文回應，非常謝謝民眾的支持、鼓勵與厚愛，但因為收到的訊息實在太多，「沒辦法一一回覆深感抱歉。」

陳紫渝表示，非常謝謝媒體的邀請，感到榮幸之餘，也不好意思佔用太多大家的時間，未來會繼續努力、力拼年底選舉，因為選戰準備時間緊迫，身為新人，她需要加倍努力，才能爭取認可，所以暫停相關採訪、邀約，回歸軸心全力投入選戰。

此外，陳紫渝也叮嚀，近日柬埔寨跨國詐騙猖獗，希望民眾能多加留意海外高薪打工陷阱，避免上當，「紫渝在這祝福大家身體健康、平安。感恩！」

▲粉絲分享與陳紫渝的合影，忍不住稱讚「超親民的」。（圖／翻攝臉書／永福里陳紫渝）



沒想到，陳紫渝好意提醒詐騙陷阱，貼文曝光後，卻有不少粉絲嗨喊，「現在大家都想搬去永福里，哪想去柬埔寨」、「我不想去柬埔寨工作，我只想去永福里工作」、「我不會被騙去柬埔寨，但我會被騙去永福里」、「好貪心…都有永福里，還默默住進我心裡」、「原來超越黨派真的存在」、「就算柬埔寨有一億的薪水 我還是只想搬去永福里！」

除了支持者的惡搞留言，也有粉絲張貼與陳紫渝的合影，向陳紫渝溫情喊話，「雖然我們的戶籍不在永福里，但是我們『永』遠幸『福』，謝謝抽空陪我們聊天合照，超親民的，紫渝凍蒜！」

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