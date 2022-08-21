蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網友提出疑問全場尷尬了

▲蔡阿嘎與妻子到永和永福里，在陳紫渝服務處外合照，卻有網友問「形象照與生活照怎差那麼多」。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）



記者柯振中／綜合報導

年底九合一大選在即，各候選人為此不斷努力。先前永和區永福里里長參選人陳紫渝因為姣好的外貌爆紅，瞬間收穫了許多粉絲，網紅「蔡阿嘎」為此舉家遷戶籍到永福里，還跑到陳紫渝的服務處外跟競選看板合影。不過，有網友看到照片，提出「候選人形象照與生活照怎差那麼多」的疑問，瞬間讓眾人笑翻了。

蔡阿嘎日前在臉書粉專表示，他們舉家遷戶籍、搬到永福里，同時也張貼了在陳紫渝服務處前的合照，看起來笑得相當開心。

▲蔡阿嘎與妻子「二伯」跑去永福里，與陳紫渝的競選看板合影。（資料照／記者陳雕文攝）



蔡阿嘎的貼文引起許多討論，後來也被轉發到臉書社團「我是永和人」，也有當地民眾期待，之後在路上會不會巧遇。不過，也有網友好奇，為何「候選人形象照與生活照怎差那麼多……離題」，這則留言曝光後，讓不少人也隨之傻眼。

▼蔡阿嘎與妻子合照，卻有網友將二伯誤認成陳紫渝，還問「怎差那麼多」。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）



事實上，站在旁邊與蔡阿嘎比讚的女子，是蔡阿嘎的妻子「二伯」，並非永福里里長參選人陳紫渝。逗趣的疑問發出後，不少人留言回應，「旁邊那是他老婆吧」、「這個好笑」、「哈哈哈哈！認錯人了啦」，而該名網友也有些不好意思，「笑屎！我以為是候選人出來跟他照相，被發現我不是他的粉絲。」

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