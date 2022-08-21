　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網友提出疑問全場尷尬了

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎與妻子到永和永福里，在陳紫渝服務處外合照，卻有網友問「形象照與生活照怎差那麼多」。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

記者柯振中／綜合報導

年底九合一大選在即，各候選人為此不斷努力。先前永和區永福里里長參選人陳紫渝因為姣好的外貌爆紅，瞬間收穫了許多粉絲，網紅「蔡阿嘎」為此舉家遷戶籍到永福里，還跑到陳紫渝的服務處外跟競選看板合影。不過，有網友看到照片，提出「候選人形象照與生活照怎差那麼多」的疑問，瞬間讓眾人笑翻了。

蔡阿嘎日前在臉書粉專表示，他們舉家遷戶籍、搬到永福里，同時也張貼了在陳紫渝服務處前的合照，看起來笑得相當開心。

▲▼陳紫渝。（圖／記者陳雕文攝）

▲蔡阿嘎與妻子「二伯」跑去永福里，與陳紫渝的競選看板合影。（資料照／記者陳雕文攝）

蔡阿嘎的貼文引起許多討論，後來也被轉發到臉書社團「我是永和人」，也有當地民眾期待，之後在路上會不會巧遇。不過，也有網友好奇，為何「候選人形象照與生活照怎差那麼多……離題」，這則留言曝光後，讓不少人也隨之傻眼。

▼蔡阿嘎與妻子合照，卻有網友將二伯誤認成陳紫渝，還問「怎差那麼多」。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝臉書／蔡阿嘎）

事實上，站在旁邊與蔡阿嘎比讚的女子，是蔡阿嘎的妻子「二伯」，並非永福里里長參選人陳紫渝。逗趣的疑問發出後，不少人留言回應，「旁邊那是他老婆吧」、「這個好笑」、「哈哈哈哈！認錯人了啦」，而該名網友也有些不好意思，「笑屎！我以為是候選人出來跟他照相，被發現我不是他的粉絲。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺「突結算工作酬勞」　原因有洋蔥
鄰居阿姨健身房猛盯　咬唇暗示「老公不在家」！鮮肉狂抖：很餓嗎
余苑綺直腸癌逝！「4大症狀中3個」罹癌風險近五成
余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因
合約封存30年是怕買不到疫苗？她貼慈濟明細批：公開透明也買得
余苑綺曾日喝5罐健怡可樂減肥！醫搖頭
快訊／美國印第安納州長訪台　將見蔡英文、半導體廠商
蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網提出疑問全場尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

余苑綺抗癌8年病逝　林佳龍致電余天：同為父親難以想像他的心情

在野轟疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

快訊／美國印第安納州長侯康安今訪台　將拜會蔡英文、半導體廠商

余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因：只希望為孩子存點錢

快訊／今12架次共機擾台　5架逾越海峽中線

蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網友提出疑問全場尷尬了

快訊／蘇貞昌、林佳龍已關心余天：讓余苑綺走是個解脫

合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

余苑綺抗癌8年病逝　林佳龍致電余天：同為父親難以想像他的心情

在野轟疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

快訊／美國印第安納州長侯康安今訪台　將拜會蔡英文、半導體廠商

余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因：只希望為孩子存點錢

快訊／今12架次共機擾台　5架逾越海峽中線

蔡阿嘎「遷到永福里」支持陳紫渝！網友提出疑問全場尷尬了

快訊／蘇貞昌、林佳龍已關心余天：讓余苑綺走是個解脫

合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

50元「炸脆肉」塞爆紙袋！老闆娘拿夾子狂壓　在地人跪喊：別再報了

統一獅火力支援來了　新洋砲近期抵台

新北「紫雲農場」三代齊心種有機　五股觀音山鮮筍網訂隨時取

他肛門被縫閉「終身掛屎袋」　無良名醫亂切器官曝光

5歲孫抱腿哭求「不要去」　嗜賭阿公猛騎車甩開！親屬悲嘆：賭徒無情

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

余苑綺「突然結算工作酬勞」全都是為了小孩　

岳庭逛羅浮宮「全部錢財遭扒」！　崩潰後悔：變成全家永遠的痛

余苑綺抗癌8年病逝　林佳龍致電余天：同為父親難以想像他的心情

在野轟疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料禍首

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

國民黨年底拿17縣市？　前綠委估「應該不會差太多」

NCC發3點聲明回應數位中介法：沒「強推」之情事

外交部卡Bump杜拜救援案領護照？　黃暐瀚：先報警

柬埔寨台人受困蔡政府挨罵　他爆綠營人士問「還要打多久？」

《數位中介法》炸出全民怒火！　館長嗆爆

掃街隊伍撞倒攤位？　陳時中抱歉：誠心誠意的來

綠3大咖力挺鄭運鵬　看他來了興奮喊：桃園隊必定迎接最後的勝利

更多熱門

相關新聞

陳紫渝紮起馬尾網看暈　qn讚：太厲害了

陳紫渝紮起馬尾網看暈　qn讚：太厲害了

新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因為外型亮麗、笑容甜美而爆紅，並被網友封為「最美里長」。值得一提的是，陳紫渝自從受到大量關注後，每則貼文都吸引超過萬人按讚，就連鄉民女神qn也來留言表示讚嘆。

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

永和最美里長候選人爆紅！一句叮嚀網嗨翻

永和最美里長候選人爆紅！一句叮嚀網嗨翻

ET專訪／「最美里長」陳紫渝曝最想嫁的條件！

ET專訪／「最美里長」陳紫渝曝最想嫁的條件！

關鍵字：

蔡阿嘎永福里陳紫渝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／余苑綺癌逝！享年39歲

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

余天顫抖痛哭「綺綺不會痛了」

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼　　

余天李亞萍對女淚喊「我們放下了」

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

余苑綺遺書曝光！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面