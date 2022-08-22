因應都會發展消防水源供需　南消七大隊提升即時戰力訓練

▲台南市消防局第七大隊，在南門分隊辦理分小隊長水源供需平衡訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來台南都會發展迅速，相關產業逐漸往都市外圍發展，如何針對消防水源不足之因應，是消防搶救一大課題，為提升火場救援能力，台南市消防局第七大隊於8月22、24、30、31日共4天，在南門分隊辦理分小隊長水源供需平衡訓練，增進幹部指揮救災能力外，也加強車輛水源操作及團隊合作熟悉度。

在火災現場中，水源供應穩定且不中斷是最基本也是最重要的一環，與過去不同思維的是，這次訓練特別針對分隊幹部作訓練，以提升現場初期指揮官第一時間消防戰術應用能力，做出正確的決斷使消防戰力得以全力發揮。課程內容包含「消防水力學計算與應用」、「消防車輛水源操作要領」、「水帶佈線要領」、「車輛部署要領」、「不中斷水源操作技巧」等項目，強化幹部從車輛操作至出水原理，到攻擊車、中繼車及水源車如何部署以達出水量出水穩定及最大化，確保前線救災人員水線充足。

第七大隊大隊長黃輝林表示，水源供需平衡訓練是為確保救災時水源不虞匱乏，不論是水源不足地區或是需長時間作戰的現場，救災水源不中斷為第一優先，因此平時應建立水源供應概念，熟悉車輛部署、操作及水帶佈線，基層幹部訓練不僅是使救災決策更為迅速正確，亦能增進與分隊人員團隊合作的默契。

消防局局長李明峯表示，消防局將秉持著市長黃偉哲的施政安全理念，持續透過紮實的教育訓練，讓消防人員更加熟悉救災現場水源供應概念，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全，保障臺南市民生命財產安全。