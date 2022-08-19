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善用救命利器「電動骨針」　南消打出第一劑骨針搶救

▲台南市消防局8月17日深夜接獲一件OHCA急迫救護案件，高級救護技術員劉家傑、王健宇出勤，並以新式採購之「骨針」建立輸液管道及給藥，完成高級心臟救命術，給患者最好的處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊深夜接獲一件OHCA急迫救護案件，高級救護技術員劉家傑、王健宇出勤，並以新式採購之「骨針」建立輸液管道及給藥，完成高級心臟救命術，給患者最好的處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊8月17日深夜10時30分左右接獲一件OHCA急迫救護案件，報案人表示患者忽然失去意識，無呼吸、心跳，立即由該大隊大橋高級救護隊高級救護技術員劉家傑、王健宇出勤，並以新式採購之「骨針」建立輸液管道及給藥，完成高級心臟救命術，給患者給予最好的處置。

消防局緊急救護人員到達現場立即接手CPR，並進行OHCA急救，經評估後立即執行預立醫囑，由隊員王健宇進行氣管插管，隊員劉家傑給予相關急救藥物，但因患者靜脈塌陷，故選擇消防局新式採購之「骨針」建立輸液管道及給藥，現場能完成高級心臟救命術，給患者最好的處置，並緊急送醫。本次為台南市消防局第一例成功施打骨針之案例。

面對無法建立靜脈輸液管道患者，高級救護技術員可以利用骨針於患者上臂（肱骨）或小腿（脛骨）處快速且高成功率建立輸液管道，迅速提供患者急救藥物，台南市消防局本年度在醫療指導醫師的審查下，通過多項急救藥物的開放使用，及時建立給藥途徑，急救藥物等於無法使用，以大幅提升病患的急救成功率。

台南市長黃偉哲表示，台南市一直致力推動市民安全，當時消防局在提出『骨針』這項利器，考量現場環境複雜且多變，且骨針可以快速及容易成功建立輸液途徑，非常贊同引進骨針，讓消防同仁有更多方式建立輸液途徑給予急救藥物以保障市民朋友生命安全。

▲台南市消防局8月17日深夜接獲一件OHCA急迫救護案件，高級救護技術員劉家傑、王健宇出勤，並以新式採購之「骨針」建立輸液管道及給藥，完成高級心臟救命術，給患者最好的處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示：消防局近年致力推廣院前OHCA（到院前心肺功能停止）患者現場，若有高級救護技術員出勤，必須積極建立靜脈輸液，並給藥藉以提升患者存活率，在消防局全力推動下，臺南到院前OHCA給藥比例從2018年的6％到2021年的47.15％，也因此在2021年臺南市急救成功率達到31.87％。

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