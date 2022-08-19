無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

▲台東新培訓21位手語翻譯生力軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應勞動部「手語翻譯技術士丙級及乙級技能檢定」開辦，台東縣政府舉行111年手語翻譯生活應用培訓班課程，培訓手語翻譯人才，自3月初開辦，8月13日結訓，經過19週、共114小時課程，有21位學員結訓。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，我國在2019年1月將手語納入正式國家語言之一，教育部也列入課綱；手語不但是公用語，也是台灣聾人專屬文化，聾文化的定義即是聾人的共同經驗，這些經驗來自生理、語言、社會、教育、心理、就業、生活、婚姻等，台灣手語更是聾文化重要的一部份，聾人稱「自然手語」為母語，學習自然手語也是最快與聽、語障者達成溝通橋梁。

縣府社會處指出，培訓班相關課程，內容涵蓋基本手型、姓氏、生活會話、繪本故事、家電、氣象及新聞時事等領域，除一般的生詞、複合詞及造詞策略教學之外，更充實手語文法結構概念及手語與口語的轉譯技巧；另針對手語翻譯員中高階精進班及團體督導課每年均執行8場次，今年已提供手語翻譯服務56場次共計91小時，像是疫情記者會、警政司法、醫療、大型活動舞台翻譯、身障特考、身障就業等。

社會處進一步說明，縣府112年規劃舉行『手語生活應用暨丙級證照培訓班』，輔導結訓學員考取手語丙級證照，獲證後納入縣府冊列手語翻譯人員，並結合社政資源辦理手語翻譯團體督導課程，深入學習各類專業手語，例如：疫情及醫療、焚化爐議題、當月新聞時事等，透過實習服務，協助聽、語障者溝通、洽公服務，提升聽、語障者的社會參與，提升台東縣手語翻譯服務品質，有效建立手語翻譯及同步聽打專業人力制度，維護聽、語障者基本權益及貼近需求，落實效率、主動、友善服務理念。