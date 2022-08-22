男大生LINE找娛樂城打工！新北面試遭囚　嫌犯笑：不會賣到柬埔寨

▲詐騙集團高薪利誘「囚禁男大生」，沒收存摺當人頭戶。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆一名男大生為了償還學貸，在LINE群組尋找短期打工，結果遭詐騙集團謊稱「有高薪工作」欺騙，面試時被對方帶到旅館囚禁，沒收手機、身分證及存摺當人頭戶，對方甚至還想向家屬騙錢，所幸被男大生母親識破報警，詐騙集團只好把他丟包河堤。

根據《東森新聞》報導，男大生日前透過LINE群組找工作，原本以為只是到娛樂城短期打工，11日特地從基隆趕到新北面試，結果被詐騙集團帶到蘆州某旅社囚禁，身上的手機、身分證、郵局及銀行存摺等文件全部被拿走，帳戶更被對方當成人頭戶。

詐騙集團為躲避查緝，6天內連續換了4間旅館，期間陸續收到2筆詐騙贓款，直到帳戶都被凍結，還想假冒男大生向家屬騙錢，所幸被家屬識破報警。詐騙集團疑似發現家屬察覺不對，把男大生載到新北三重一處河堤丟包，男大生脫困後立刻到警局報案。

男大生事後表示，受害者除了他外，還有另2名被害人，都是找工作受騙，他被囚禁的過程中，有1名大哥帶著2名小弟隨時監視，「他們中間還跟我亂開玩笑說，不會把你賣去柬埔寨之類的，我覺得我很幸運，我沒有被傷害，只是財物的損失，因為我的銀行卡被凍結」。

男大生的母親則說，「我知道這個是詐欺，而且165我也已經打了，我知道這不是我兒子，但我還是照樣跟他講話，讓對方不要懷疑，我怕他會對我兒子不利」。

警方表示，目前已經鎖定其中一名嫌犯身分，全案將依侵占、妨害自由等方向持續偵辦。

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