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進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架　基隆隊展現全壘打氣勢

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲蔡適應聯合看板上架，基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022年的縣市長、議員選舉，在這週破百後，進入倒數計時階段，基隆市長參選人蔡適應和各區現任市議員、市議員參選人的聯合看板，已紛紛上架，特別是在幾個重要的路口，高速公路北上基隆的出口處，巨幅的蔡適應與鄭文婷看板，以及調和街口蔡適應與張顥瀚的清新形象看板，展現出基隆隊全壘打的企圖心。

基隆市長參選人蔡適應21日與基隆市議會民進黨團總召鄭文婷的巨幅看板上架，讓每個在基隆市區進出的朋友，都能感受到縣市長選舉基隆隊長和基隆隊成員齊心協力的氛圍。蔡適應表示，他和本黨的13位市議員及市議員參選人，日前合拍的形象照片，陸續製作成大型看板上架，除了要讓市民了解本黨推出的市議員人選外，也是展現基隆隊團結為基隆打拼的精神。

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

蔡適應持續表示，民進黨這次在基隆提名13位議員參選人，除了平均年齡比過去還要年輕許多外，更有不同的專業背景，例如總召鄭文婷、張顥瀚都是專業的法律背景，洪森永、童子瑋、林坤明過去在中小企業和社團組織奮鬥，陳宜是我國專業網球國手、對教育相當有想法，陳軍佐有輪機與海事背景又擔任過里長。

另外，張之豪是學運和社運出身、對制度的改革有理念，張秉鈞過去是科技業主管、也在大學擔任講師，許睿慈是專業營養師、也是多間日照中心負責人，曾怡芳過去是市長秘書對市政問題嫻熟，吳驊珈有財會背景、踏入社會都在第一線服務，施偉政在國會和地方都歷練過。

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

蔡適應想表達的是基隆隊成員，來自社會各界基層優秀的專業人士，對基隆過去的改變都有一份執著，也期盼可以透過多元化的背景，爭取市民的支持，在年底11月26日基隆市長和各區市議員投票，打一支完勝的全壘打。

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架 基隆隊展現全壘打氣勢。（圖／蔡適應辦公室提供）

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