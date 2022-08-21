▲《數位中介法》惹議，張善政批：威權復辟的網路專制法

▲張善政和議長邱奕勝、立委呂玉玲等人士，出席「我愛平鎮親子嘉年華」活動。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「我愛平鎮親子嘉年華」，為市議員參選人陳韋曄造勢。針對媒體詢問「數位中介法」是不是一個威權復辟的法案，他表示，中介法的確是一個威權復辟的網路專制法，呼籲政府懸崖勒馬，不要再繼續往下走，不但公聽會要暫停，更一定要撤回重新草擬。

張善政進一步強調，中介法暴露了民進黨的心態，現在民眾看得非常清楚，哪一個政黨才是對國家真的有利的，這已經非常清楚了！而針對昨天對手鄭運鵬在電視節目上說，張善政不是一個佛系的參選人，張善政直言：佛系不佛系要看場合，有些議題一定要仗義直言，譬如說論文、中介法，這種事情怎麼可以佛系？一定大肆的，不是說批評，而是要大肆的呼籲。

至於，傳聞鄭寶清前立委可能脫黨參選桃園市長？張善政再次表示，鄭寶清委員在論文抄襲事件中，各界議論之際，能不畏黨內的壓力，仗義直言，如果他真的要出來參選，予以尊重。

「我愛平鎮親子嘉年華」今日於平鎮區民俗文化公園天幕舉行，張善政和議長邱奕勝、立委呂玉玲、黨籍市議員舒翠玲、陳萬得等人士及地方鄉親出席，一同為市議員參選人陳韋曄造勢。