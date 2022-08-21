陳時中不公開疫苗採購價　黃珊珊：告訴人民「花多少錢」很困難嗎？

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

疫苗採購專案被衛福部認定密件，須等30年才能解密，使前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中備受批評。面對陳時中稱先前已在立院報告過，台北市副市長黃珊珊21日表示，如果有報告過，那為什麼要列機密？價錢已不是機密，「你只是把花了多少錢告訴人民，有很困難嗎？」

黃珊珊21日上午出席環南市場中元普渡，會後接受媒體訪問。針對疫苗採購列為密件，陳時中稱有哪個國家公開？黃珊珊回應，台北市議員徐巧芯已經說過一遍了，日本4月就已公開，鴻海集團創辦人郭台銘也說過花多少錢購買，而北市府2021年編28億預算，也是詢問過2家公司後的價格，「價錢其實已經不是機密了。」

黃珊珊指出，政府預算當然要說清楚，就像北市府編28億元預算，有負責任地說每一劑多少錢，「這有什麼好隱藏的嗎？這是理由嗎？」國家預算怎麼可能會是機密。

至於陳時中稱疫苗採購已在立院、審計部報告過，黃珊珊質疑，「所以為什麼要列機密呢？如果都有報告過，其實不用到這樣。」疫苗在全世界已經打了幾億針了，當時大家都知道價錢，「你只是把花了多少錢告訴人民，這有很困難嗎？」

另外，被問到陳時中積極搶年輕人選票，會不會擔心年輕人票被搶走？黃珊珊僅說，每個人都要爭取不同的票，重點是要拿出什麼樣的東西、給年輕人什麼樣的未來，這比較重要。