「言論自由跟國安都要追求」　林佳龍：在野黨別拿中介法作鬥爭

記者蘇晏男／新北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）草擬的《數位中介服務法》被質疑政府欲箝制網路言論自由，引發反彈，但有一名自稱是政院員工的網友則指相關法案最早由國民黨2020年提出，民眾黨跟進。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍21日表示，言論自由絕不容妥協，但台灣也遇到很多假訊息、中國網軍，所以捍衛言論自由跟國安都是我們要追求的目標。林佳龍也喊話，在野黨一些人不要用這來作黨派鬥爭的工具，應該坐下來，立法院就是最好的平台。

▲林佳龍21日上午出席「林姓宗親支持林佳龍後援會成立大會」，林右昌到場站台。（圖／記者蘇晏男攝）

林佳龍21日上午出席「林姓宗親支持林佳龍後援會成立大會」，基隆市長林右昌到場站台。林佳龍會後受訪時被問到與《數位中介服務法》相關的法案被發現最早由國民黨提案，民眾黨後來跟進一事，他回應，自己從學生時代就捍衛人權，特別是言論自由，這基本價值絕不容妥協，但台灣也遇到很多假訊息、詐騙，甚至來自中國的網軍，所以捍衛言論自由跟台灣國家安全都是我們要追求的兩個目標。

林佳龍說，現在是數位科技跟網路時代，如何捍衛民主，不讓一些人透過濫用民主來顛覆民主，這是我們的共同課題，因此各黨派都提案過，只要不要涉及到國內黨派之爭，其實應該找的到交集；另外，我們要解決假訊息影響到國安的問題，同時必須保障人權，因此政府聽取各界意見，決定大家再集思廣益後，怎樣立法達到這兩目標。

林佳龍喊話，在野黨一些人不需要用這來作為黨派鬥爭的工具，應該坐下來，立法院就是最好的平台，各政黨拿出主張，並請教多一點專家及各界意見；而自己的個人立場很清楚，有任何侵犯基本人權，特別是言論自由，他絕對去捍衛，但也要解決台灣面臨到的假訊息，跟詐騙案猖獗的國安跟社會問題。

至於媒體翻出，民進黨2013年曾提案，指出「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，而連署的第一人就是林佳龍。林佳龍說，我們本來就有《社會秩序維護法》跟相關規定，就可以對涉及造謠、影響公共利益的事進行執法。

林佳龍表示，就像歐美一樣，其實在社會的安定、國安跟個人言論自由的保障上，要找到一個平衡點，而基礎就是言論自由的基本人權不容打折，在這價值跟基礎上，怎麼能兼顧自由民主發展，不被假訊息來顛覆掉，這是我們共同課題。