數位中介法「臉書、PTT、LINE」全都管！蔣萬安：堅決反對惡法





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）通過「數位中介服務法」草案，包括PTT、Dcard、YouTube、臉書、LINE皆列為納管對象，引發民怨。國民黨台北市長參選人蔣萬安今（21）日，堅決反對這部惡法、要求政府停止立法。

蔣萬安上午出席出席「保國護民 中華民國贏起來」升旗活動，受訪時針對近日鬧得沸沸揚揚的數位中介法指出，他堅決反對這部惡法，而且要求政府停止立法，很多朋友非常關心，特別是數位媒體朋友，像是媒體議價法，在澳洲已經立法，澳洲也就是針對很多數位平台使用、當地出版商的新聞內容要收取費用等，這部分應該好好討論。

同時，針對衛福部將疫苗採購相關合約列為機密文件封存30年，蔣萬安表示，已經說過世界各國對於疫苗採購價格都有公開，包括日本、民間團體如鴻海慈濟，其實都很清楚，只有陳時中不敢告訴國人，用人民的錢、到底花了多少、用到哪裡等，這部分其實非常非常黑箱。

蔣萬安將矛頭指向前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中，「我們怎麼敢讓陳時中未來還來當台北市長」，甚至管理一年1千700多億預算，若每個案子都如此黑箱，都是極機密要封存30年，「這還得了！」