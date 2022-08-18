　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首推！黃偉哲祭獎金　號召台南旅行業者加入攔阻海外求職詐騙

▲台南市長黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日前往台南市警一分局，主持「啟動全方位維安、反詐騙」記者會，黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。

市長黃偉哲表示，台南市政府串連警方、教育系統、觀光旅行業，一同打擊海外求職詐騙案，雖然偵查作為很重要，但是預防做為更重要，過去台南在打擊詐騙時，在銀行以及郵局端第一線櫃員，都培養了警覺性，成功攔截了許多案件，經驗值得參考。

針對祭出獎金鼓勵台南旅行業者加入攔截的部分，黃偉哲說明，由於這些被招募者多數都會透過旅行業者購買機票，只要旅行業者針對可疑的機票購買進行通報，例如「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，讓警方在出發前成功攔截，每成功攔截一位受害者，就提供兩萬塊，如果是攔截團體，獎金也可依照攔截人數累加，希望能夠鼓勵業者加入，加強國內攔截防範作為。

此次攔截獎金針對的是公司或是辦公室位址在台南的旅行業者，包括台南在地業者，以及全國連鎖旅行社設立在台南的分公司、辦公處。只要將可疑機票購買行為通報給台南市警方，成功攔截就提供獎金。

此外，台南市政府警察局也同時依據近期國人出境柬埔寨名單（台南市計有372人），派員逐一查訪、關懷慰問，若遇有家人反映失聯或有其他可疑跡象，立即幫助家屬聯繫釐清實際情況，若確定為求職詐騙案件，將會透過官方及民間等多個聯繫管道，極力搶救。

黃偉哲也表示，這些案件的「被招募者」，無論是自願到海外參與犯罪集團，或是被誘騙至海外，都是對於台灣整體的治安、詐騙防治、國人人身安全以及資訊安全的嚴重挑戰，過去也曾發生台灣人在海外被當地警發破獲犯罪，整團被送往中國的案例，因此都要一視同仁，極力攔阻、搶救。

記者會也播出遭詐被害人講述自身經歷的影片，描述被騙至柬埔寨、接連被轉賣不同公司，遭搜查手機、毆打，行為遭監控，最後脫逃至泰國邊境的經驗。「詐騙集團騙我媽說是要去澎湖工作，說要辦簽證，因為我沒出過國，不知道去澎湖不用辦簽，說一星期左右回台灣。」、「手機被查完之後被打，頭被打到受傷流血……叫人上去拿大隻的電擊棒，要來電我…然後就被賣到其他公司去，賣了兩萬一千美金。（賣過去要做什麼？）也是做一樣的東西，就是詐騙。」

▲台南市長黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府警察局長方仰寧指出，台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑似遭人口販運案件，從今年7月10日至8月17日，共計受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，警方已成立專案小組偵辦中。

警察局呼籲，國內人蛇集團常利用人頭網頁刊登招募廣告，邀約前往柬埔寨等地從事「博弈」、「線上遊戲」、「文字客服」等工作，或以「免經驗」、「邀約投資」、「假交友」等方式，加以「收入優渥」為誘因，吸引求職者注意，並佯稱可以「可預支薪水」等字眼，誘騙前往柬埔寨。

被招募人到達柬埔寨後，隨即被扣留護照、非法關押，如不願從事詐騙工作，就會遭受暴力毆打、凌虐、傷害、恐嚇、性騷擾（侵），並要求約新台幣60萬元贖身榨取錢財，若無法支付，則遭層層轉賣，更甚遭變賣器官等不幸處置。

▲台南市長黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警察局強調，詐騙集團透過遠超過普通薪資的待遇，誘使被害人以為是「上天給的機會」，但在面對如此高薪，卻是學歷不拘、無經驗亦可的情況，民眾應保持警覺，避免上當受騙。黃偉哲也宣布啟動校園安全機制，透過學校勸導年輕朋友不要聽信海外求職詐騙相關訊息。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智癌末姨連打4通電話找亡兒　律師「陪聊半年」讓她無憾離開了

2022TAxT桃園科技藝術節　18日起開放索票

父去世又與妻吵架　南投男開車離家1天1夜...警積極尋回

好像幼兒園！　桃園新住民電腦班親子共學好溫馨

選前倒數百天　他仍是台南人最看好的選擇

科技救災新利器　南消引進美製軍規無人機投入搶救

「包吃、包住、包機票」別信！內埔警原鄉豐年祭宣導詐騙伎倆

埔里山城派對馬拉松10月復辦　國6西行埔里段申請納入賽道

柳營奇美醫院新設立工作強化團隊　嘉惠溪北地區職災勞工

南78線、南100線路面改善工程　22起刨鋪施工

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

失智癌末姨連打4通電話找亡兒　律師「陪聊半年」讓她無憾離開了

2022TAxT桃園科技藝術節　18日起開放索票

父去世又與妻吵架　南投男開車離家1天1夜...警積極尋回

好像幼兒園！　桃園新住民電腦班親子共學好溫馨

選前倒數百天　他仍是台南人最看好的選擇

科技救災新利器　南消引進美製軍規無人機投入搶救

「包吃、包住、包機票」別信！內埔警原鄉豐年祭宣導詐騙伎倆

埔里山城派對馬拉松10月復辦　國6西行埔里段申請納入賽道

柳營奇美醫院新設立工作強化團隊　嘉惠溪北地區職災勞工

南78線、南100線路面改善工程　22起刨鋪施工

孫藝真臉圓了❤　「肩上短髮」待產新造型美翻

非常律師禹英禑》朴恩斌24年的努力　等到一個發光的角色

太多特色等於沒特色　別把自我介紹當身家調查

比基尼正妹墾丁釣魚！　萬人朝聖緊盯：魚在哪

地方熱門新聞

鬼月殯儀館出現「鬼臉天蛾」　民眾雞皮疙瘩

即／屏東空軍基地傳90官兵食物中毒！緊急送醫

恆春中山老街違停嚴重　警1個半月開單63張

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

他「假裝是兒子」陪失智姨暖聊半年

南警讓機車竊犯終止環台夢

選前倒數百天他仍是台南人最看好的選擇

桃捷吉祥物「鶇鶇」　Q版討喜萌樣亮相

監警稽查取締酒駕、改裝微型電動二輪車　

5歲童日狂歡祭走失 東港警助她回家

全國首創消防車加裝LED字幕機創意防火宣導

黃偉哲祭獎金號召旅行業者攔阻海外求職詐騙

柳營奇美醫院新設立工作強化團隊

南78線、南100線路面改善工程

更多熱門

相關新聞

政府跨國救人靠舉牌？ 不如善用「洗防基金」結合民間救援

政府跨國救人靠舉牌？ 不如善用「洗防基金」結合民間救援

目前「毒防基金」管理嚴格，各項年度計畫預算都必須經由17位各界專家委員審查，核銷上也由各機關會計單位嚴格把關，根本無上下其手之可能，不若早期若干外圍基金會或外掛基金，逸脫立法院審議或審計部監督。「洗防基金」只要循此模式運作，並非難以執行。

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

再抄「販豬」集團！4人已被賣到柬埔寨

再抄「販豬」集團！4人已被賣到柬埔寨

373台人困柬埔寨詐騙煉獄　行政院：39人已成功逃出

373台人困柬埔寨詐騙煉獄　行政院：39人已成功逃出

李善植／偵查該公開或不公開

李善植／偵查該公開或不公開

關鍵字：

全國黃偉哲獎金台南旅行業攔阻海外求職詐騙

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面