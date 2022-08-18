全國首推！黃偉哲祭獎金　號召台南旅行業者加入攔阻海外求職詐騙

▲台南市長黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日前往台南市警一分局，主持「啟動全方位維安、反詐騙」記者會，黃偉哲領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。



市長黃偉哲表示，台南市政府串連警方、教育系統、觀光旅行業，一同打擊海外求職詐騙案，雖然偵查作為很重要，但是預防做為更重要，過去台南在打擊詐騙時，在銀行以及郵局端第一線櫃員，都培養了警覺性，成功攔截了許多案件，經驗值得參考。



針對祭出獎金鼓勵台南旅行業者加入攔截的部分，黃偉哲說明，由於這些被招募者多數都會透過旅行業者購買機票，只要旅行業者針對可疑的機票購買進行通報，例如「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，讓警方在出發前成功攔截，每成功攔截一位受害者，就提供兩萬塊，如果是攔截團體，獎金也可依照攔截人數累加，希望能夠鼓勵業者加入，加強國內攔截防範作為。



此次攔截獎金針對的是公司或是辦公室位址在台南的旅行業者，包括台南在地業者，以及全國連鎖旅行社設立在台南的分公司、辦公處。只要將可疑機票購買行為通報給台南市警方，成功攔截就提供獎金。



此外，台南市政府警察局也同時依據近期國人出境柬埔寨名單（台南市計有372人），派員逐一查訪、關懷慰問，若遇有家人反映失聯或有其他可疑跡象，立即幫助家屬聯繫釐清實際情況，若確定為求職詐騙案件，將會透過官方及民間等多個聯繫管道，極力搶救。



黃偉哲也表示，這些案件的「被招募者」，無論是自願到海外參與犯罪集團，或是被誘騙至海外，都是對於台灣整體的治安、詐騙防治、國人人身安全以及資訊安全的嚴重挑戰，過去也曾發生台灣人在海外被當地警發破獲犯罪，整團被送往中國的案例，因此都要一視同仁，極力攔阻、搶救。



記者會也播出遭詐被害人講述自身經歷的影片，描述被騙至柬埔寨、接連被轉賣不同公司，遭搜查手機、毆打，行為遭監控，最後脫逃至泰國邊境的經驗。「詐騙集團騙我媽說是要去澎湖工作，說要辦簽證，因為我沒出過國，不知道去澎湖不用辦簽，說一星期左右回台灣。」、「手機被查完之後被打，頭被打到受傷流血……叫人上去拿大隻的電擊棒，要來電我…然後就被賣到其他公司去，賣了兩萬一千美金。（賣過去要做什麼？）也是做一樣的東西，就是詐騙。」





台南市政府警察局長方仰寧指出，台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑似遭人口販運案件，從今年7月10日至8月17日，共計受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，警方已成立專案小組偵辦中。



警察局呼籲，國內人蛇集團常利用人頭網頁刊登招募廣告，邀約前往柬埔寨等地從事「博弈」、「線上遊戲」、「文字客服」等工作，或以「免經驗」、「邀約投資」、「假交友」等方式，加以「收入優渥」為誘因，吸引求職者注意，並佯稱可以「可預支薪水」等字眼，誘騙前往柬埔寨。



被招募人到達柬埔寨後，隨即被扣留護照、非法關押，如不願從事詐騙工作，就會遭受暴力毆打、凌虐、傷害、恐嚇、性騷擾（侵），並要求約新台幣60萬元贖身榨取錢財，若無法支付，則遭層層轉賣，更甚遭變賣器官等不幸處置。





警察局強調，詐騙集團透過遠超過普通薪資的待遇，誘使被害人以為是「上天給的機會」，但在面對如此高薪，卻是學歷不拘、無經驗亦可的情況，民眾應保持警覺，避免上當受騙。黃偉哲也宣布啟動校園安全機制，透過學校勸導年輕朋友不要聽信海外求職詐騙相關訊息。