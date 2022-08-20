中介法草案惹民怨　朱立倫批：蔡總統可不可以正常一點？

▲國民黨主席朱立倫今（20）日受訪時針對民進黨政府近日公布數位中介法時重砲批評「我覺得蔡總統可不可以正常一點？」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

朱立倫今（20）日上午與桃園市長參選人張善政、國民黨副主席連勝文與多名市議員參選人共同出席在中大附中舉行的「2022全國青工運動會」。針對NCC公布《數位中介服務法》引發爭議，重砲批評「我覺得蔡總統可不可以正常一點？」朱立倫表示，「蔡政府搞網路戒嚴讓言論自由倒退，非常感慨台灣竟然要走到一個言論戒嚴的時代」。

▲國民黨主席朱立倫今（20）日與桃園市長參選人張善政等人出席「2022全國青工運動會」活動，與現場人士打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

會後受訪時針對NCC擬推《數位中介服務法》，引發各界批評是限制網路言論自由的作法，朱立倫指出，非常感慨台灣竟然要走到一個言論戒嚴的時代，以後大家就可以看到，在網路戒嚴的狀況下，網路言論隨時都可能違法受罰違法，「這是什麼樣的世界什麼樣的國家?我們可以倒退到這種程度！」

朱立倫強調，在網路世界中都有不同意見，大家都要表示尊重。蔡英文在野時也是如此，但現在連論文抄襲，蔡都可以力挺到底，所謂的數位中介都可以搞網路戒嚴、搞言論自由的倒退，這是什麼時代？

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