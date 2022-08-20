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「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

▲▼數位中介法爭議引爆全民怒火 。（圖／臉書）

▲數位中介法爭議引爆全民怒火，總統蔡英文臉書被灌爆 。（圖／蔡英文Instagram、Facebook）

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，雖然行政院長蘇貞昌已急踩剎車，仍無法澆熄網友怒火，紛紛湧入總統蔡英文臉書留言痛批「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」、「很怕到時候不能來留言了，所以特地來報到」。

國家通訊傳播委員會（NCC）通過《數位中介服務法》草案，其中包括PTT、Dcard、YouTube、臉書、LINE等有效使用者230萬以上者，都將成為納管對象。由於草案恐箝制網路言論自由，已引起反彈，行政院長蘇貞昌昨（19日）緊急滅火說，如果在實務面、操作面還有不及，或需要再溝通的部分，都請相關部會要積極溝通，而要等到相關能夠做到大家都能夠接受，才來繼續進行。

不過，仍有許多不滿的網友灌爆蔡英文臉書粉絲專頁「很怕到時候不能來留言了，所以特地來報到」、「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」、「千萬不要打壓人民的言論自由，台灣人民堅定不退縮支持言論自由」、「台灣人民的言論自由快到頭了」、「蔡總統你的桌子在哪，真的很想去拍一下」、「這幾個月來，面對柬埔寨詐騙倒賣豬仔的訊息，總統一點關心都沒有，抄襲堅更證明了台灣教改失敗」。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲網友灌爆蔡英文臉書！ （圖／蔡英文Facebook）

不只蔡英文臉書被灌爆，《ETtoday新聞雲》相關報導貼文底下，同樣引發大批網友熱議「今天你不把民進黨拉下來，這個惡法是一定會過的，只是早晚的問題而已」、「民進黨在立院過半，他們要強硬表決通過也沒有辦法」、「在野的時候鄭南榕，執政的時候朕難容」、「下架民進黨，台灣人民才有好日子過」、「想要年輕人的票，卻不給年輕人講話，可行嗎？」、「稍微還有點腦袋的都不會挺吧」。

針對《數位中介服務法》修法衝擊言論自由爭議，台北市長柯文哲今天受訪時表示，各大網路平台皆對此法案感到不安，有業者擔心此法條會迫使他們率先刪除所有可能引起爭議的言論，等於擴大言論審查。

柯文哲指出，蔡英文總統曾在2013年6月17日臉書貼文寫「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」；現今卻在蔡總統主政下帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權及秘密通訊保障的底線，呼籲大家「協尋當年的蔡英文」，無畏攻擊、勇敢發聲是必須為自由付出的代價。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲柯文哲「呼籲大家協尋當年的蔡英文」。（圖／翻攝自臉書）

高嘉瑜同樣也不挺《數位中介服務法》，她19日在臉書發文表示，言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的，甚至引用同黨北市議員王世堅的名言「over my dead body」，並且貼上鄭南榕逝世32周年、台灣言論自由日照片，表達自己對《中介法》的不滿。

高嘉瑜今天受訪時再強調， 政府應該思考如何說明、讓民眾了解草案內容，「一昧的管制可能會引起更大的反彈跟反作用」。她認為，目前的草案確實引起爭議，光是跟數位平台做溝通就有這麼大的反彈，後續會有更多討論、各部會意見一起來參與，才會再提出相關草案，相信蘇揆對於社會共識的承諾一定會落實。

▲▼數位中介法爭議引爆全民怒火 。（圖／臉書）

▲高嘉瑜：言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的。（圖／臉書）

民進黨前立委鄭寶清也發表對於《中介法》的看法，他貼出學運時期照片，表示自己當年和民進黨前輩們走上街頭奮鬥，爭取言論自由、主張廢除刑法100條，如今，NCC卻提出一個，高度爭議的《數位中介服務法》，讓年輕人、網路輿論難以接受，自己更是難以想像。

「蔡英文敢推數位一言堂，人民一定走上街頭」資深媒體人趙少康痛斥，2013年，當時面對納管網路言論的「電信法第九條」爭議，蔡英文還大動干戈，在臉書上說「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」，怎麼當了總統後，不只關閉沒收中天新聞台，還大搞言論恐怖，封殺不同意見。

趙少康指出，蔡政府執政後，用社維法送辦謠言罪的數量暴增數十倍，還有7成的案件是警察機關主動查處，最後不罰的案件超過8成，這很明顯就是蔡政府以「打假訊息」之名，行「箝制言論」之實，如果要辦假訊息，從過去抹紅BNT、PTT認知作戰等各種假訊息都出自民進黨之手，「蔡政府應該先把自己人通通罰過一遍！」

▼鄭寶清、趙少康、館長等人紛紛表達對《數位中介服務法》 的不滿。（圖／臉書）

▲▼數位中介法爭議引爆全民怒火 。（圖／臉書）

▲▼數位中介法爭議引爆全民怒火 。（圖／臉書）

▲▼數位中介法爭議引爆全民怒火 。（圖／臉書）

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