深綠醫也不挺《數位中介法》！提2點：投贊成票的人將被下架

▲NCC日前舉行「數位中介服務法草案」公開說明會 。（圖／NCC）

記者朱祖儀／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引發限制言論自由質疑。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發表自己看法，提出2個未來一定會引發爭議的關鍵點，認為若沒有完善配套措施，堅持要強行推動，投贊成票的政治人物「將被人民直接下架」。

謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」指出，自己生長在電腦網路逐步發展的時代，從大學時代的BBS、部落格、ICQ、MSN，到現在的FB、IG、YouTube等社群平台，他在心智年齡較為成熟的18歲後，見證了整個網路世代進化，同時也是網路重度使用者。

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現在看到NCC公布《數位中介法》，謝宗學指出，即使其推行的初衷是好的，不過「誰能做出正確認定」、「什麼才是真正事實」這2件事在未來一定會爭議不斷，除非事前有詳細規劃、完整配套措施和社會高度共識，否則強行推動絕對有箝制言論自由的爭議，更是和整個網路世代直接衝突，「投贊成票的民意代表和執政團隊，不管是民代個人或所屬政黨，將被人民直接下架」。

▲《數位中介法》引發限制言論自由質疑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

謝宗學也說，以目前《數位中介法》的內容，在無法完全排除當權者可能箝制言論自由的疑慮下，「我是反對的」。他更指出無論發表自己的看法後，會被外界如何看待，只想捍衛心中所認定的價值、誠實做自己，「我是見證網路世代過程的一份子，實在無法看著這樣的草案被送進立法院」。

《數位中介法》草案公開後引起不少反彈，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥19日決定將暫緩辦理下周（8月25日）預定舉行的草案公聽會，待各界意見討論釐清後，再行辦理。