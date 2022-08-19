日本眾議員古屋圭司下周訪台　外交部：深化台日實質友好

▲日本眾議員古屋圭司將率團訪台。（圖／翻攝自古屋圭司推特，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、事務局長木原稔將於8月22日至24日訪問台灣。外交部19日表示，對古屋會長等人來訪表達誠摯歡迎，台日同屬民主陣營，國民情感真摯友好，相信訪團能深化台日實質友好合作關係。

外交部說明，古屋會長在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮及臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日間各項重要議題進行意見交換，訪賓另將赴汐止五指山國軍公墓弔唁我國故總統李登輝先生。

「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年以來推動台日友好交流不遺餘力。古屋會長去年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月更促成我國蔡總統與安倍晉三前首相在「日華懇」總會進行視訊會談。木原事務局長現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台日執政黨國會議員「2+2」會談。古屋會長與木原事務局長對台立場至為友好，均為我國重要友人。

外交部指出，在威權國家意圖向外侵略擴張，引發區域情勢緊張及挑戰國際根本秩序之際，民主國家更應團結一致，共同悍衛自由民主共享價值。台日同屬民主陣營，國民情感真摯友好，互動關係密切，深信此次「日華懇」古屋會長訪團來台訪問必能繼續深化台日全方位的實質友好合作關係。