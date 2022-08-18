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大陸 大陸焦點 特派現場

日安保局長訪中重申台海和平　陸外交部警告：不容任何的挑釁越線

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

中日兩國昨天在天津行第9次高級別政治對話，日本國家安全保障局長秋葉剛男重申了日本對台灣的立場，表示台灣海峽和平穩定至關重要。18日，大陸外交部新聞發言人汪文斌強調，中方已多次向日方表明嚴正立場，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間的基本信義，不容絲毫的含糊動搖，更不容任何的挑釁越線。

汪文斌表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中國核心利益，完全是中國內政，其歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中國政府已經正式發布《台灣問題與新時代中國統一事業白皮書》，全面闡述了台灣問題的歷史經緯和政策主張，展現了中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心。

他稱，一段時間以來，日方涉台消極動向頻繁集中，日本國內一些人鼓譟「台灣有事就是日本有事」，這一錯誤認知無疑向「台獨」勢力發出了十分危險的錯誤信號。裴洛西竄訪台灣後，已有170多個國家和許多國際組織發出正義聲音，重申堅持一個中國原則，支持中國堅決維護自身主權和領土完整，但日方卻顛倒黑白，替美方的錯誤行徑站台，無理指責抹黑中方，粗暴干涉中國內政。

汪文斌表示，中方已多次向日方表明嚴正立場，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間的基本信義，不容絲毫的含糊動搖，更不容任何的挑釁越線，日方多次就此向中方作出過嚴肅的政治承諾。根基不牢，地動山搖。日方理應清楚台灣問題的高度敏感性，深刻認識到為「台獨」勢力張目的危險性和危害性。

他強調，敦促日方汲取歷史教訓，恪守中日四個政治文件原則和迄今所做的承諾。中日在台灣以東海域尚未劃界，中方不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。中國軍隊在台灣島附近海域開展系列軍事演訓活動，是反擊美方和「台獨」分裂勢力重大挑釁舉動，堅決維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措。中方已事先發布安全提醒和航行警告，相關做法完全符合國際法和國際慣例，希望日方真正做到不折不扣言行一致恪守一個中國原則，多做有利於維護台海和平穩定的事。

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